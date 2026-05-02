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大咖現身！許志豪許願「想交律師朋友」 釣出陳水扁親回：被吊銷的算嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
出道滿20年的歌手兼主持人許志豪近日在社群發文，笑稱當天目標是「交到一位律師朋友」，沒想到貼文曝光後，不只吸引大量網友自薦，連重量級人物都現身留言！示意圖/ingimage
出道滿20年的歌手兼主持人許志豪近日在社群發文，笑稱當天目標是「交到一位律師朋友」，沒想到貼文曝光後，不只吸引大量網友自薦，連重量級人物都現身留言！示意圖/ingimage

出道滿20年的歌手兼主持人許志豪近日在社群發文，笑稱當天目標是「交到一位律師朋友」，沒想到貼文曝光後，不只吸引大量網友自薦，連重量級人物都現身留言！

許志豪在社群平台「Threads」表示「今天的目標，是交到一位律師朋友」，短短一句話立刻引發迴響，吸引許多自稱法律相關背景的網友留言互動，有不少網友表示「我要嚴正的告訴你，律師沒有朋友」、「我有一位律師，人不錯～也可以介紹給你」、「律師朋友還是照常計價，不要坳朋友哦」。

不過，讓人最驚喜的是，連前總統陳水扁也現身留言區，幽默寫下「律師執照被吊銷的算嗎？」一句話瞬間成為全場焦點，吸引3.9萬網友按讚。連許志豪也直呼「嚇到我了！是阿扁總統來了！」。

對此，也有不少網友笑翻，回應「原本只是想交一位律師朋友，結果交到一位總統朋友」、「這目標達成得太猛了」、「本來找律師，結果來了大咖」、「阿扁有夠活網！」、「這樣就是總統朋友了 等級瞬間拉高」。

不過，同樣身為律師，卻也有人不敢說出口。本站曾報導，一名網友分享，自己無論是租屋時被房東詢問職業、就醫時被醫師問到工作，甚至是在交友軟體上，都會刻意避開「律師」這個身分。因為學生時期曾聽補習班老師提醒，若表明職業是律師，可能會讓房東卻步；就醫時也擔心醫師因身分而採取防衛性醫療。

對此，有不少網友表示「我在臨床聽到律師真的會防衛性醫療」、「跟幾個讀法律的吃飯聊天，很愛打斷別人說話、糾正用詞，從此就能閃就閃」、「我之前遇過的是，女法官說自己是公務人員、女醫師說自己在診所工作，她們都會避談工作的部分」、「我有朋友滑交友看到職業律師，不管多正都會滑掉，是多怕被告」。

律師 陳水扁

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