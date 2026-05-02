大手筆！同事出國送伴手禮「每人一盒」 他狠酸：不長眼？

同事伴手禮送太好反而變壓力？一名網友分享，部門同事從日本旅遊回來後，竟大手筆送每人一整盒生巧克力，打破過去只分食一盒點心的慣例，讓他感到壓力很大。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「同事伴手禮給太好」為題，指出該名同事並非主管職，平時跟大家相處不錯、工作表現也穩定，這次去日本回來，發給部門10人「每人一整盒生巧克力」，讓他相當驚訝。

這名網友進一步說明，過去大家出國通常只會帶一大盒點心回來，讓同事自行分食，象徵性分享即可，如今突然升級成「一人一盒」，不僅打破默契，也讓他開始擔心未來自己若出國，是否也得比照辦理？直言「這樣的行為算不算是不長眼？」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「人家大方不小氣，不懂一直覺得他心機是怎樣，是有這麼自卑嗎？」、「你幹嘛內耗？是他自己要送的，拿走就好了，硬要把別人的熱情或好意當作是心機重」、「同事好可憐，送禮還被質疑是不是心機重」、「我周遭窮養的同事都有這種心態，視野格局好小」、「小格局的人，就會在這種無聊小事上鑽牛角尖」、「帶個伴手禮給大家，居然被說心機重…我傻眼」。

有網友也留言緩頰，指出「感覺原PO只是覺得『看，他送那麼好，下次我要還是只送小餅乾不就遜掉了？』」。對此，原PO也坦承自己的想法確實如此，認為應該也有其他同事這麼覺得。

不過，你出國會買伴手禮給同事嗎？本站曾報導網友心聲，指因同事態度，已下定決心，以後出國不再買伴手禮給同事，認為既佔行李空間，又未必被珍惜。

對此，多數網友都表示「發現買回來的伴手禮被轉送給別人，打死以後都不買了」、「其實真的不用買，我之前精心挑選了小禮物，結果後來同事離職，丟在桌上沒帶走」、「最近從沖繩回來，送沖繩知名餅乾給全辦公室同事，還被某中年阿姨同事酸沒創意、台灣也買的到，酸完還是拿了我的餅乾」、「我買休息站的蛋捲鐵盒被嫌棄」。