不一定要放硬幣 她曝廚房水槽丟1物：黃色黏稠物不見了

相信不少人都看過家中廚房流理台的排水槽，用久了都會變得黃黃、黏黏的，有人會常常拿起來刷洗乾淨，也有人會買專用清潔劑來清除。有一名女網友分享只要將藥物或保健食品的鋁箔包裝放到水槽的提籠裡，這些黏稠物就不會出現。貼文一出，不少人大讚「長知識了」。

這名女網友在Threads發文表示，以前還要凹折鋁箔紙，事後發現可以利用藥物或保健食品的鋁箔包裝來代替。她說先把排水槽刷乾淨，然後把提籠套上濾網，最後再放入鋁箔包裝。

原PO表示濾網最好每天換，鋁箔片可以隔幾天換一次就好，這樣就能減少黃色黏稠物的產生。這樣的生活小常識也讓她開心地分享給大家知道，「感謝發明這招的好心人」。

貼文引起熱議，不少人看了也躍躍欲試，「感謝，我超多鋁箔藥材都直接丟的說」、「鋁箔片可以剪長條一些，如此倒杯裡菜渣時不會遺失找不到」、「長知識了，我們超多鋁箔片的」、「好聰明，我之前揉鋁箔紙揉老半天」、「感謝分享，如今才知，每天都拿起來刷好多遍」、「我每次放，隔天就被我媽丟掉」、「是真的，乾淨很多喔，謝謝分享的朋友」。

除了鋁箔紙以外，之前也有網友透露可以拿1元日幣放到水槽提籠，同樣有效果。原因在於鋁具有抑菌效果，與水接觸會產生微量的鋁離子，有一定程度的抗菌或抑制黴菌與細菌滋生的效果。