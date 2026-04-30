日本女孩初嚐「梅粉芭樂」超驚艷 揭台日水果吃法差別引熱議

台灣有「水果王國」的美譽，各式各樣的水果鮮甜多汁，沾調味粉一起品嚐更有不同滋味。一名在台灣工作的日本女孩Erica沒看過梅粉，第一次吃到沾粉的芭樂後相當驚訝，大讚真的很好吃，還透露日本人吃西瓜會沾鹽，引發網友們熱烈討論。

來自日本大阪的Erica在Instagram分享影片表示，自己在大阪沒有看過芭樂，也沒有吃過，梅粉也是來台灣後才看到。日前她第一次吃沾梅粉的芭樂，一開始覺得很新奇，嚐了一口後覺得非常好吃。

Erica也分享台日吃水果的差異性，她說在日本吃西瓜會沾鹽，有次到台灣Buffet餐廳用餐時，多次跑去牛排區要鹽，廚師每次都詢問是否需要牛排，但她其實只是要拿鹽來沾西瓜吃，這也讓她好奇想問台灣的網友們「吃西瓜也會加鹽嗎？」

貼文引起熱議，不少人都分享各種水果的吃法，「台灣南部有番茄沾醬油的古早味吃法，味道很美味」、「小時候吃西瓜也要加鹽」、「蓮霧、芭樂、番茄、西瓜、鳳梨加梅子粉都很好吃」、「我們家西瓜也會沾梅粉，不甜的西瓜直接大翻身」、「鳳梨加鹽會變甜」、「其實台灣西瓜也有沾鹽，吃起來更甜，尤其是長輩會喜歡」、「我們蘋果、水梨還會泡鹽水喔」。

水果沾梅粉是台灣人很習以為常的吃法，但其實梅粉不是很健康的東西。《元氣網》曾報導過，梅子粉每100g所含熱量286卡、碳水化合物60.8克、鈉10.5克(10507mg)、糖質總量37.2克，有些甚至是加更甜的甜味劑。

梅粉吃多恐讓糖、鹽攝取過量，三高患者更應避免食用，因此水果最好直接吃，不要加梅粉，如果想增添點不同風味也不宜加太多，以免水果的營養功效被抵銷掉。