在台灣好市多買烤雞 外國人見1部位嚇到尖叫：這輩子忘不了

美式賣場好市多（ Costco）販售的高CP值「美式大烤雞」，向來是消費者採買時的熱門熟食之一。不過，近期一名來台旅遊的美國男子，卻因在台北門市購買烤雞時發現「雞頭還在」，當場嚇得尖叫，意外掀起一場關於飲食文化差異的熱烈討論。

該名旅客在社群平台Threads分享經歷表示，自己在台北的好市多購入一隻科克蘭美式大烤雞，回家打開一看，除了常見的雞胸、雞腿與雞翅外，竟還看到完整雞頭，讓他瞬間受到衝擊，直呼「真的嚇到叫出來，這輩子都忘不了」。由於他過去在美國購買同款烤雞時，通常已去除頭部，因此這次經驗顯得格外新奇又震撼。

貼文曝光後，迅速引發台美網友熱議。不少美國網友表示，在當地販售的烤雞多半不會保留雞頭，對此感到驚訝；也有人打趣表示這才是物超所值，「原來我們少吃了一部分」。而台灣網友則認為，雞頭、雞脖等部位本就是料理精華之一，不僅可食用，還常被用來熬湯提味，展現「整隻利用、不浪費」的飲食文化。有網友直言，「台灣人說整隻雞不是隨便說說」，更有人分享其他國家如菲律賓，甚至會端出包含豬頭的完整料理，文化差異相當鮮明。

面對討論聲浪，該名旅客事後也補充說明，自己的反應並無惡意，而是出於文化差異帶來的驚訝。他表示，最終仍將整隻烤雞吃完，甚至嘗試了過去未曾接觸的部位，並對亞洲飲食中「物盡其用」的觀念感到佩服。他認為，食物不僅是填飽肚子的工具，更是文化與歷史的延伸，而這樣的體驗正是旅行最有趣的部分之一。