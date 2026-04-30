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小資族5萬元玩歐洲哪最划算？高CP值國家出爐 「7天不到3萬」引驚呼

聯合新聞網／ 綜合報導
若預算不高想玩歐洲，不少網友建議可以東歐、南歐地區為旅遊目的地，旅遊CP值較高。 示意圖／AI生成
若預算不高想玩歐洲，不少網友建議可以東歐、南歐地區為旅遊目的地，旅遊CP值較高。 示意圖／AI生成

隨著出國旅遊熱潮加溫，不少預算有限的年輕族群開始規劃「窮遊歐洲」。近日有網友在Threads發問：「5～6萬元台幣想玩一個歐洲國家，哪國最物超所值？」引發網友熱議。《聯合新聞網》綜合網友留言，整理出「高CP值前五名歐洲國家排行榜」，結果顯示，東歐與南歐地區國家最受小資族青睞。

高CP值歐洲國家 網友推薦TOP 5

第1名：波蘭

被最多人點名的「省錢王者」，物價相對西歐低廉，包括住宿、餐飲與交通花費上都相對親民。有網友分享「7天含機票不到3萬」，引發熱議。另有人提到當地擁有歷史古城與自然景觀，整體CP值極高。

第2名：匈牙利

首都布達佩斯被稱為「東歐明珠」，其溫泉文化、夜景與歷史建築深受旅人喜愛。物價親民且交通便利，是不少自由行新手的熱門選擇。

第3名：葡萄牙

是西歐少數被認為「價格友善」的國家。網友大推波多與里斯本，當地不僅風景優美、海鮮便宜，整體旅遊氛圍悠閒，被形容為「小資也能享受的歐洲」。

第4名：捷克

以布拉格為代表，童話般的城市景觀吸引許多旅客。網友指出當地住宿與餐飲價格仍比西歐低，且交通方便，適合第一次造訪歐洲的旅人。

第5名：西班牙

雖然屬於南歐熱門國家，但相較法國、英國仍較便宜。網友認為「第一次去歐洲很有感」，文化、飲食與景點兼具，CP值依然不錯。

其他候選國家

除了前五名，獲不少網友推薦的國家還包括：

義大利：美食與景點兼具，但花費略高。

保加利亞：黑海度假勝地，物價更低。

立陶宛、愛沙尼亞：冷門但便宜，又有歐洲氛圍。

克羅埃西亞：若本身為海景迷，可放必去名單內。

預算關鍵：機票才是最大變數

不少網友提醒，「5～6萬元含機票其實有難度」，是否能成行關鍵在於是否搶到促銷機票、是否願意轉機或搭廉航，及在住宿選擇上能否接受入住青年旅館或Airbnb。也有網友建議「先存多一點再去，體驗會更好」，但仍有人成功以低預算完成歐洲旅行

歐洲 布達佩斯 旅行

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