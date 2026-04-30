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大胸女孩夏天穿搭好困擾 她曝1單品穿起來好色情

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天天氣炎熱，許多女孩子都想穿著輕便涼爽，但對於身材比較豐滿的女性來說，穿著的挑選就成了每日的困擾。 示意圖／ingimage
夏天天氣炎熱，許多女孩子都想穿著輕便涼爽，但對於身材比較豐滿的女性來說，穿著的挑選就成了每日的困擾。 示意圖／ingimage

隨著氣溫逐漸攀升，夏季清涼穿搭成為社群平台熱門話題，不少人紛紛分享小可愛、平口與削肩上衣的造型。不過，對於部分大胸族群而言，這類服裝卻並非想穿就能輕鬆駕馭。一名女網友近日在社群平台發文表示，自己身為G罩杯，雖然嚮往清爽穿搭，但往往在內衣選擇上頻頻卡關，無論是肩帶外露的尷尬，或無肩帶款支撐力不足、容易滑落等問題，都讓她困擾不已。

原PO在Dcard指出，市面上許多標榜無肩帶的內衣實際穿著效果不如預期，不僅需要頻繁調整，甚至可能出現胸型不自然的情況，影響整體穿搭比例。她也提到，錯誤的內衣選擇容易讓身形看起來更壯碩，即使服裝本身設計時尚，穿在身上卻難以呈現理想效果。為此，她已嘗試過多種品牌與款式，仍難找到兼具穩定性與美觀的產品。

貼文引起不少過來人共鳴，「單穿Bratop都會看起來超色情」、「真的懂…我也是E～F左右，無肩帶幾乎都直接放棄，而且有些Bratop還會怕胸部掉出來」、「我不喜歡穿Bratop，因為胸部下緣都是汗」、「無肩帶不適合我們，走路走一走會全部外露，不管號稱多止滑的都一樣，我們只能透明肩帶」、「每次穿有領的衣服都不好看」、「無肩帶買了幾次就放棄了，還是乖乖內衣+背心吧」。

也有女網友分享自己的穿搭，「我現在都直接買一些上胸比較剛好的洋裝，就不穿胸罩了，夏天穿胸罩太容易起汗疹，崩潰」、「我現在都改穿有設計感的肩帶款欸（那種交叉或美背的），乾脆讓它露出還比較好看，不然一直藏很痛苦」、「我已經放棄掙扎了，直接寬鬆T套一套出門」。

氣溫 穿搭 夏天

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