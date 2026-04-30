全台男人都在算！醫10年研究「陰莖長度預測公式」 網友集體崩潰：超不準

坊間傳言「鄉民都有30公分」，雖然只是網路玩哏，但也看得出台灣男性對於「長度」的重視程度。近日有醫師花費10年研究出「陰莖長度預測公式」，頓時在網路掀起熱潮，不少人崩潰吶喊「超不準」。

近日Threads上一則關於「陰莖長度預測公式」的貼文引發熱烈討論，該文引述高雄榮總泌尿外科簡邦平醫師的簡報，稱自己耗時10年研究出一條計算陰莖長度的公式「[7.41＋(0.06×身高)]×0.65」，邀請諸位男性自行計算，瞬間讓不少人拿起手機叫出計算機APP。

據查，此公式是簡邦平醫師在2005年亞太地區男性老化研究會議中公布，他趁為167位陽痿患者裝人工陰莖時測量他們的陰莖長度，持續追蹤33位患者後得出。他強調，雖然公式唯一變數是身高，但此因素「貢獻相當少」，陰莖長度也不會因是否陽痿而有差別，年紀增長會稍微影響勃起長度，但不顯著。

然而，根據實際計算結果，多數網友發現該公式算出來的數值普遍落在11至13公分之間。舉例來說，身高180公分的男性，算出結果僅約11.84公分；即便是183公分的「長腿歐爸」，算出來離12公分也有一點點差距，令對自己「雄風」有自信的網友大呼不準，紛紛留言開嗆「我怎麼算都算不出30公分啊」、「超不準，算出來11點多，實際快17」，更有女性網友亂入表示「幫男友算完確認了，真的不準」。

事實上，根據去（2025）年《World Population Review》與「Data Pandas」公布的全球陰莖尺寸排行，全球男性勃起長度平均約為12.9至13.92公分之間，台灣男性平均12.5公分，排在第127名。不過泌尿科醫師提醒，別陷入長度迷思，女性陰道長度僅7至12公分，敏感「G點」位在陰道前1/3處，「多數男性都很夠用」，比起長度，真正影響伴侶滿意度的，是「硬度、血流品質、技巧、與伴侶溝通」。