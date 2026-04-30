「曬」是異體字？網曝44年前訂定原則 一票人崩潰喊：小三變正宮

有些我們習以為常的用字，總在事後才發現不是正規的用字。一名網友發現大家常用的「曬」這個字，在教育部的國語辭典中竟然找不到，得用「晒」來搜尋才可以，而且辭典上才解釋「曬」是「晒」的異體字，讓他相當驚訝。

原PO在Threads發文直呼「曬」這個字已經在台灣字典消失了，現在統一用「晒」。從他貼出在教育部國語辭典搜尋的截圖，只見輸入「曬」卻搜尋不到任何相關資料，但改用「晒」搜尋，竟然出現了5則正文及相關解釋。文中註明「『曬』本為『曝晒』之本字，今標準字體以俗書『晒』為正字，故今反以『曬』為『晒』之異體」。

貼文引起熱議，不少人看了都無法接受，「我以為晒才是異體字，或是簡體字」、「俗字扶正，小三變正宮」、「不是風和『日麗』的日子，怎麼曬東西？太陽要西下了才曬又怎麼會乾？不懂政策的邏輯」、「明明我們以前都教『曬』，雖然有點難寫，但怎麼會變成異體字」、「我比較喜歡風和『日麗』，因為看到字，就會有一個美美的景浮現出來」。

還有人表示小時候學到的就已經是改用「晒」這個字了，「三十年前國立編譯館的小學課本就已經是統一用晒了」、「我1989年出生，小學已經改成晒」、「200X年國小的時候就已經是學晒和荐了，不是最近改的」。

有內行人解釋，教育部在1982年啟用的《常用國字標準字體表》中，僅收有「晒」字。當時訂定原則是將「常用字表」與「國民學校常用字彙表」二者出現次的總和作為總出現次，依出現總次的高低排序，合併正俗字。也就是說當時社會的常用字中，「晒」次數高於「曬」，因此選為常用標準字。