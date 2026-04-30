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見台灣人搭電扶梯只站右側 外國人「一句話」掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
有外國人看到台灣人搭電扶梯只站右側，直呼「文明第一」，卻引來網友兩派論戰。示意圖／聯合報系資料照
有外國人看到台灣人搭電扶梯只站右側，直呼「文明第一」，卻引來網友兩派論戰。示意圖／聯合報系資料照

台北捷運近年積極推動「電扶梯兩側皆可站立」的宣導政策，盼在提升安全的同時，也能加快尖峰時段的人流疏散。然而，這項政策在實際執行上卻面臨不小阻力，民眾長期形成的「右側站立、左側通行」習慣，至今仍深植人心，甚至引發外國旅客與本地網友之間的討論與爭議。

近日，一名外國旅客在社群平台 Threads 分享其觀察，指出在捷運站內明明可見「扶梯兩側皆可站立」的標語，但多數乘客仍集中站在右側，左側則空出供人通行，讓他看了直呼「很高興看到大家無視這個標語，文明第一」，似乎語帶諷刺，引發大量網友熱議。部分網友認為這段話是在反諷台灣人過度遵循潛規則，忽略安全宣導；但也有人解讀為對台灣秩序與禮讓文化的某種肯定。

支持「兩側皆可站立」的網友指出，電扶梯本就不是設計來行走的設備，強調站穩踏階、避免移動，能降低跌倒與推擠風險，尤其在人潮眾多時更為重要。不過他們也提到，實際嘗試站在左側時，常會遭到後方乘客催促甚至責備，使得不少人即便理解政策用意，仍選擇「順從習慣」，避免衝突。

然而，另一派網友則認為，捷運標語使用「皆可」而非「應該」或「必須」，本質上並非強制規定，乘客自然可依自身習慣選擇站位。他們強調，「站右走左」在通勤效率上仍具實用性，特別是在趕時間的情境下，保留左側通道有其必要性，因此不應將此行為上升至「文明與否」的層次。

台北捷運在官網表示，多年以來持續透過廣播、指標與宣導海報等方式，加強宣導「緊握扶手、站穩踏階」等安全觀念，並倡導旅客兩側皆可站立，呼籲大家互相尊重與體諒，共同維護友善、安全、有秩序的乘車環境，並持續打造良好的捷運乘車文化。

電扶梯 台北捷運

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