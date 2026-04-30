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預算3千元…年輕人到銀樓買金飾送長輩 老闆超直白回應笑翻網友：很實在

聯合新聞網／ 綜合報導
一位年輕人拿著3000元去銀樓想買金飾送長輩，老闆直接建議「包紅包就好」。 示意圖／ingimage
一位年輕人拿著3000元去銀樓想買金飾送長輩，老闆直接建議「包紅包就好」。 示意圖／ingimage

2025年黃金價格漲勢驚人，一年漲幅突破60%，創下1970年代末期以來最佳年度漲幅。一名網友發文，曬出某間銀樓有趣的Google評論，從評論內容能知曉，一位年輕人拿著3000元去銀樓想買金飾送給長輩，但預算實在太低，老闆直接建議「包紅包就好」，此回應讓當事人很不滿，雖然事後銀樓留言道歉，但也強調「年輕人，現在金價真的很高」，如此低的預算想買金飾的確不合理。

一名網友在Threads發文，指出近日想去銀樓購買金飾，但銀樓太多不知道去哪間買，於是上網查閱每間店家的Google評論，發現有個1星的負面評論非常有意思，看得他「哭笑不得」。

從評論的截圖能看出，一位年輕人在1個月前帶著3000元去銀樓，想要買金飾送給長輩，老闆看到後直接說「包紅包就好」，此回應讓他非常不愉快，認為老闆態度太差。

對此，銀樓留言回應，「年輕人，現在金價真的很高」，一錢的價格是20350元，預算若只有3000元，金重約只有0.1錢，銀樓根本沒有符合的金飾，所以老闆才會口氣平穩地說包紅包比較簡單，並不是態度差，如果真的造成顧客不舒服，銀樓向他道歉。

銀樓的回應逗樂許多網友，「老闆說的很實在啊，不知道行情的確要做做功課」、「店家用很有禮貌的方式笑對方窮，超愛」、「老闆說得很好，買那一點怎麼買，包紅包還好看多了」、「老闆講話真實在，我喜歡」、「這老闆的情商蠻高的，笑了」、「笑到流淚」。

但也有銀樓老闆指出，3千元預算不至於買不到金飾，還是有幾厘重的東西，只是此類東西是在買工錢、而不是黃金，他常跟客人說「買越輕的東西工錢的佔比會越多」，他相信那個銀樓老闆的意思也是如此，只是說話比較直白。

更有網友認為，不是每個人都清楚知道黃金行情，作為商家不應該去嘲笑客人，就像女生不一定知道電腦價格、男生不清楚化妝品定價一樣，還是要以包容的態度面對客人。

近期美伊戰爭打亂黃金市場節奏，國際金價連日下跌，更失守每英兩4,600美元的關卡，銀樓黃金牌價4月29日來到每錢18,450元，為4月新低價。但台北市金銀珠寶公會副理事長石文信認為，金價下跌主因是戰爭造成資金流動，但目前黃金波動還在可控範圍內，通常下跌12%至15%都算是正常區間波動。展望後市，當戰爭和緩，資金重新配置後，仍看好金價第2季挑戰5,200美元。

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