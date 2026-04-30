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家屬不滿磨藥隔日領掀波 德國人驚訝：台灣得小感冒竟能當天看診

聯合新聞網／ 綜合報導
一名德國人聽聞近期因磨藥導致的醫病衝突事件，驚嘆台灣竟能生病當天就看診。 示意圖／AI生成
一名德國人聽聞近期因磨藥導致的醫病衝突事件，驚嘆台灣竟能生病當天就看診。 示意圖／AI生成

台南一名媽媽日前帶著就讀國中的兒子前往郭綜合醫院就醫，請求藥師將藥品磨成粉遭拒，憤而將過程po文在社群平台控訴醫院，引發網路熱議。

有網友在Threads分享，與德國友人談及此事時，對方驚訝表示：「等等，你們得小感冒居然可以當天看到醫生？」直呼難以置信，原po因而感嘆：「台灣人創造了一個天堂，卻常常忘了珍惜。」

原po指出，在德國看病，須先預約家庭醫師（Hausarzt），且僅在症狀較嚴重時才會開立處方藥。「然後預約是預約，不是當天就可以看到醫生的意思，要等到預約日期才能過去。」認為台灣生病可以隨時看到醫生、拿藥，「根本領先全世界，卻有人連晚一天拿到藥都要生氣。」

在台灣，由於全民健康保險制度普及，民眾一旦生病多半可在當天掛號、看診並領藥，費用相較於歐美國家也相對低廉。不少旅外網友也分享經驗指出，包括在德國、澳洲或加拿大等地，看診通常需提前預約，等待時間可能從數天至數週不等，部分輕症甚至僅能透過電話向醫師諮詢，或建議自行在家休養。

也有人透露，在澳洲「等到看診時病已經好了」，甚至在加拿大受傷仍需等待數週才能安排進一步檢查，凸顯醫療資源分配方式的差異。

至於該起事件當事者關注的磨藥服務，原po則建議，若媽媽早知道孩子不會吞藥，應在家就需準備缽或磨藥器，認為這兩樣物品在台灣並不難取得，建議能自行處理。

郭綜合醫院因這起磨藥風波受到患者家長控訴，副院長許豪斌說明，表示該名13歲男童因本身不擅長吞嚥藥品，因此家長希望藥局藥師協助將藥丸磨成藥粉，然而因當天兒科門診量較大，且男童處方中含有一顆肌肉鬆弛劑，該成分對嬰幼兒並不適合，為避免磨粉過程中產生交叉感染風險，藥師需要較多時間處理，因此請家屬稍候或隔日再來，未料造成溝通誤會。目前已向家屬致電說明原委並表達歉意，也期盼能獲得諒解，未來將加強現場溝通，避免類似誤解再次發生。

健保 德國 台灣人 醫藥

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