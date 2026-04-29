去玩還是補貨？旅行社推「東部買菜團」爆紅 超接地氣行程曝光網笑瘋

近期國旅與出國旅遊的比較話題持續延燒，不少民眾在選擇行程時更在意CP值與新鮮感，也讓國內旅行社紛紛祭出各式優惠與創意主題團吸客。近日就有網友發現，雄獅旅行社竟推出一款超接地氣的「東部買菜團」，主打走訪東部市場採買行程，還直接標榜「東部三大神級市場」，消息一出立刻在社群引發熱烈討論。

有網友在Threads上貼出旅行社行程截圖，並笑稱「雄獅真的很酷，什麼團都可以開」，畫面顯示該行程為「宜花2日 東部買菜團」，主軸就是帶旅客深入在地市場體驗採買日常。內容主打「愛拍美照的逛市場吃貨行程」，標榜跟著嚮導直達重點攤位，帶著菜籃就能輕鬆掃貨。

行程中包含造訪「吉安黃昏市場」品嚐原住民野菜與鹹豬肉、「重慶市場」體驗鴨肉油飯等在地早市美食，以及「南方澳漁港市場」採購新鮮漁獲與乾貨，最後還安排朝聖花蓮理想大地附近的「童話星巴克」，並前往清水斷崖欣賞海景，結合採買與觀光元素。

貼文曝光後也引來大量網友留言討論，有人笑說「這團很酷」，也有人直言「這種荒謬又可愛的行程反而會想去」，認為像是把市場變成旅遊景點的新玩法。更有網友分享自身經驗，提到曾參加類似市場團，甚至遇過「整車去採高麗菜，還直接吃高麗菜辦桌」的狀況，形容既好笑又特別。也有人開玩笑留言「母親節不流行送鍋子了，直接送媽媽去市場團」，甚至延伸想像各種主題如採地瓜、抱西瓜等行程，討論相當熱烈，也有人表示「有車載、有導覽，還能交朋友，其實蠻想試」。

根據本站報導，除了「東部買菜團」之外，雄獅近期也推出以手機遊戲《Pikmin Bloom》（皮克敏）為主題的國內旅遊行程，並一次開出三團，報名狀況相當熱絡，也因此引發網友關注。有不少網友直呼「太誇張」，並指出部分行程的價格甚至比自行安排交通還要划算，作為輕旅行或短暫放鬆的行程來說相當合適。