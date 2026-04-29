月薪45K還包住！排雲山莊新職缺「月休15天」 超硬條件曝光全網秒清醒

位於玉山主峰路線途中的排雲山莊海拔高達3402公尺，周邊環境壯闊但氣候嚴峻，是登山客攻頂前重要休息據點。近日有眼尖網友發現，山莊竟在社群平台釋出徵才訊息，開出月薪4萬5千元起、月休15天等條件，還供膳宿，引發不少討論。不過細看工作環境與條件後，不少人直呼「門檻太硬」，話題迅速在網路上延燒。

排雲山莊在臉書發布徵才內容，這次主要要找數名工作人員，職務內容包含「接待旅客、廚房備餐、販售物資以及環境清潔」等，屬於餐飲與服務性質工作。最受關注的條件則是工作地點位於海拔3402公尺，且需從登山口步行約8.5公里才能抵達，過程無法仰賴車輛代步，必須具備耐寒、耐勞與適應長時間山區生活、遠離都市的能力，甚至直言「要能耐寂寞」，若無登山或長駐山區經驗者，建議勿輕易嘗試。

貼文曝光後，網友看法相當兩極。有不少登山愛好者認為條件雖然辛苦，但待遇與生活型態頗具吸引力，有人直言「這是一份可以存到錢的工作」，也有人笑稱福利之一就是「不用抽籤也能住玉山附近」。但也有網友提醒，高山環境挑戰不只體力，「高山症問題其實沒什麼人提到」，還有人對交通條件感到驚訝，質疑8.5公里路程無法搭乘交通工具是否過於嚴苛。

另外也有留言從生活型態分析，有人認為月休15天、工作與休息各半的制度相當特別，「做半個月休半個月，好山好水還能換環境」；但也有人擔心長時間封閉環境是否容易影響心理狀態，直言「要能耐寂寞真的不是開玩笑」。也有資深山友分享，山屋其實每日仍有大量登山客與工作人員往來，「想安靜反而不容易」，讓外界對高山職場有更多想像空間。

除了排雲山莊徵才掀起討論外，近期各類「特殊型打工」也成為網友關注焦點。本站曾報導一項「神祕打工」，工作內容是進入統測闈場進行封閉作業，時間約10天，負責包含試題相關流程、印製、整理與分裝等事務，期間必須全程與外界隔絕、無法上網。據了解，該工作日薪約3200元，整體薪資累計約3萬多元，消息一出同樣在網路上引發熱烈討論。