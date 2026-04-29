台灣賣1580！她在日本唐吉訶德挖到「20元神級保養品」 店員也狂搶30罐

不少民眾到日本旅遊時，幾乎都會安排一站前往唐吉訶德採購。商品種類豐富，加上可享免稅優惠，對外國旅客而言相當方便。旅日達人林氏璧分享，有網友在澀谷唐吉訶德發現一款保養品「金色雪之上」單罐竟只要100日圓（約台幣20元），掀起熱烈討論。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」引用網友貼文指出，該網友在澀谷唐吉訶德看到，原本在台灣售價1580元的「金色雪之上」，當地竟標價100日圓，價差高達79倍。

網友起初以為標錯價，特地拿到櫃檯試刷，沒想到結帳後確認確實是100日圓。連現場的中國店員也相當驚訝，甚至拿起籃子裝了約30罐，還不時留意商品是否被拿走。該網友表示，商品效期仍有兩年，並非即期品，讓她忍不住直呼「真的比礦泉水還便宜」。不過，也有其他網友指出，大阪通天閣店目前售價為4520日圓（約新台幣900元），價格差異相當大。

對此，林氏璧表示相當訝異，認為店員與顧客搶貨的情況並不尋常，推測較可能是標錯價，而非單純促銷。經查詢後，他也提到「金色雪之上」為台灣屈臣氏獨家販售商品。他提醒，近期有前往MEGA唐吉訶德澀谷本店的民眾，可以留意價格是否已調整；若真的是超低價，「應該是被瞬間清空了吧」。

林氏璧的妻子也補充，其實唐吉訶德部分角落貨架，偶爾確實能撿到價格異常便宜的商品，「這間店以後不想賣這個東西了， 或是有新款要上市了等等」。。

該網友也在留言中回應，店員確實是親自購買，甚至打電話告訴朋友說「一罐只要人民幣4元」，隨後便開始大量購入。

不少網友也分享自身「挖寶」經驗，最下層貨架真的可以撿便宜，「1月在羽田機場店買到原價980日圓（約新台幣200元）的小桃護手霜只要100日圓」、有次看演唱會，在Bic買3000日圓（約新台幣600元）的速攻藍莓，「結果演唱會結束在東蛋附近的唐吉訶德看到才500日圓（約新台幣100元）」、曾在唐吉訶德用半價買到大品牌美容儀，連店員都不敢相信，「但撿到便宜好爽哈哈」。