外帶鹹酥雞總軟掉？一招「神救援」回家依舊香脆 老闆更開心

不少人買鹹酥雞最怕的，就是回到家後整袋炸物被水氣悶軟，原本酥脆口感瞬間大打折扣。近日就有網友分享一招實用小技巧，只要改用紙袋裝炸物，就能有效改善回家變濕、變軟的問題。

該名網友近日在Threads發文表示，先前看到有人分享，炸物若改用紙袋盛裝，就比較不容易因水氣累積而受潮變軟，於是決定親自試試看。

原PO透露，日前去買鹹酥雞時，特地自備紙袋，請店家將一袋袋炸物裝進紙袋內。回到家後打開一看，發現外袋完全沒有濕掉，炸物口感也明顯不同，不僅乾爽許多，吃起來依舊酥脆，讓他直呼「感謝廣大的演算法」，還打算之後多準備幾個紙袋放在車廂備用。

貼文曝光後，引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「學到了」、「測過，騎15分鐘的車後，還是香脆脆油渣渣」、「我也是拿紙袋去買雞排的人」、「而且現在塑膠袋比較貴一些，問老闆說可不可以裝自帶的紙袋，老闆眼睛好像亮了一下，馬上接手過去說沒問題」。

也有內行人分享經驗指出，紙袋材質較容易散熱、排出蒸氣，比起密封塑膠袋更不易累積水氣，因此能維持炸物外皮酥脆感。近年也有不少炸物店家與外送業者改採厚紙袋包裝，甚至在袋身打孔透氣，避免餐點送達時口感走樣。

事實上，根據《Tr.Vivi親子科學》指出，剛炸好的熱食若直接裝入塑膠袋，因高溫與水蒸氣悶在袋內，容易使袋中產生水珠，導致炸物回潮變軟、口感下降；若食物溫度過高，也可能讓塑膠袋軟化變形，甚至產生異味，因此建議改用較透氣的紙袋，或稍微放涼後再裝袋較佳。