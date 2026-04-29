快訊

交鋒80分鐘沒共識 藍版軍購條例仍待協調整合

LINE免費貼圖6款！賓士貼圖免任務用半年 「使用鈔能力」購物男女必用

大雨要來了！2縣市大雷雨轟半小時 1縣市大雨恐下到明天

聽新聞
0:00 / 0:00

外帶鹹酥雞總軟掉？一招「神救援」回家依舊香脆 老闆更開心

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人買鹹酥雞最怕的，就是回到家後整袋炸物被水氣悶軟。圖／AI生成
不少人買鹹酥雞最怕的，就是回到家後整袋炸物被水氣悶軟。圖／AI生成

不少人買鹹酥雞最怕的，就是回到家後整袋炸物被水氣悶軟，原本酥脆口感瞬間大打折扣。近日就有網友分享一招實用小技巧，只要改用紙袋裝炸物，就能有效改善回家變濕、變軟的問題。

該名網友近日在Threads發文表示，先前看到有人分享，炸物若改用紙袋盛裝，就比較不容易因水氣累積而受潮變軟，於是決定親自試試看。

原PO透露，日前去買鹹酥雞時，特地自備紙袋，請店家將一袋袋炸物裝進紙袋內。回到家後打開一看，發現外袋完全沒有濕掉，炸物口感也明顯不同，不僅乾爽許多，吃起來依舊酥脆，讓他直呼「感謝廣大的演算法」，還打算之後多準備幾個紙袋放在車廂備用。

貼文曝光後，引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「學到了」、「測過，騎15分鐘的車後，還是香脆脆油渣渣」、「我也是拿紙袋去買雞排的人」、「而且現在塑膠袋比較貴一些，問老闆說可不可以裝自帶的紙袋，老闆眼睛好像亮了一下，馬上接手過去說沒問題」。

也有內行人分享經驗指出，紙袋材質較容易散熱、排出蒸氣，比起密封塑膠袋更不易累積水氣，因此能維持炸物外皮酥脆感。近年也有不少炸物店家與外送業者改採厚紙袋包裝，甚至在袋身打孔透氣，避免餐點送達時口感走樣。

事實上，根據《Tr.Vivi親子科學》指出，剛炸好的熱食若直接裝入塑膠袋，因高溫與水蒸氣悶在袋內，容易使袋中產生水珠，導致炸物回潮變軟、口感下降；若食物溫度過高，也可能讓塑膠袋軟化變形，甚至產生異味，因此建議改用較透氣的紙袋，或稍微放涼後再裝袋較佳。

鹹酥雞 塑膠袋 紙袋

延伸閱讀

台男「吃薯條1動作」引日本店員關心！網爆共鳴：會被斜眼

最強銷售員！香腸攤老闆臨時請2女大生顧攤 見食物火速賣光驚呆

客製到懷疑人生！訂單備註列滿「不要清單」 老闆看傻：你要吃什麼啦？

相關新聞

外帶鹹酥雞總軟掉？一招「神救援」回家依舊香脆 老闆更開心

不少人買鹹酥雞最怕的，就是回到家後整袋炸物被水氣悶軟，原本酥脆口感瞬間大打折扣。近日就有網友分享一招實用小技巧，只要改用紙袋裝炸物，就能有效改善回家變濕、變軟的問題。

台灣賣1580！她在日本唐吉訶德挖到「20元神級保養品」 店員也狂搶30罐

不少民眾到日本旅遊時，幾乎都會安排一站前往唐吉訶德採購。商品種類豐富，加上可享免稅優惠，對外國旅客而言相當方便。旅日達人林氏璧分享，有網友在澀谷唐吉訶德發現一款保養品「金色雪之上」單罐竟只要100日圓

做美甲不能提早到？ 美甲師解答：早到「這時間」以上很困擾

隨著時代推移，預約做美甲已經成為了許多人生活中的一部分。一名網友發文，很好奇為何有些美甲店會對顧客「提早到」很生氣，對此，有一名美甲師出面回應，如果顧客提早5到10分鐘沒關係，但早到20分鐘以上的話，

不婚不生的人週末在幹嘛？ 過來人曝行程：比上班還忙

台灣房市高漲，不少年輕人都選擇不婚不生。一名網友好奇，想了解同樣選擇單身、沒有小孩的人，假日都是如何安排生活？貼文一出後，意外釣出一票過來人分享單身日常。

赴日買家電踩地雷！關鍵零件被海關丟棄 內行曝正確帶回方式

赴日購物的台灣人士分享親身經驗，因調理機底座含刀片遭海關扣留，無法完整帶回。內行人提醒，攜帶物品須遵循相關規定，特別是液體和刀片等限制物品，避免不必要的損失。

年收500萬不想旅遊！他寧願出錢讓家人去玩 一票男性點頭：真的累

一名年收500萬的男網友表示，自13年前蜜月旅行後就不再出國，引發網友熱議。許多人認為出國旅遊對他來說似乎過於累人，或是缺乏驅動力，與大部分台灣人喜歡的旅遊偏好形成鮮明對比。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。