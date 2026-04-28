赴日買家電踩地雷！關鍵零件被海關丟棄 內行曝正確帶回方式

你也會在日本購買家電帶回台灣嗎？一名網友分享，自己赴日購買調理機，因託運超重，將底座放進隨身行李，沒想到底座含有「刀片」，讓他在機場安檢被攔下，導致整台調理機無法完整帶回。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」發文表示，這趟日本行專程去購買這款調理機，回程前已將機身鋰電池拆除，並放入隨身行李，結果託運時發現行李超重，就把底座放隨身行李。

這名網友進一步指出，前往行李檢查時，被海關人員攔下，原來是調理機底座內含刀片，屬於飛航安全限制物品，無法攜帶上機，當場遭安檢人員扣留，導致整台調理機無法完整帶回，讓他相當傻眼。

貼文一出後，不少網友分享自身經驗，紛紛表示「我是整台託運，很順利帶回來耶」、「全新不要拆封，才可以整台託運」、「紙盒不要拆開，可以託運回台，我買了2台」、「我是整台機器都放在行李箱託運回來」、「我也是整台託運耶，沒問題」、「我一開始手提，結果被海關攔下來，後來海關檢查後，就託運回來，差點沒刀片」。

此外，也有網友分享刀片可以另外購買，「我朋友和你一樣刀片給海關，刀片淘寶可以買到」、「我也是那個冤者，到台灣立馬下訂刀頭，約台幣500」、「3月也一樣，刀頭被海關丟掉，回台到蝦皮買刀頭回來」。

若要將戰利品帶回台灣，務必要注意相關規定。本站曾報導，一名女網友分享，自己出國玩幫媽媽代購5瓶防曬乳，放在手提行李，結果安檢時被海關攔下，因不符規定，最後全部遭沒收，讓她欲哭無淚。

對此，內行人提醒「只要不是100%固體的，都不能超過100ml手提」、「基本上就是會流動的都算液體，不管是乳、膏、霜、油…包括之前很紅的涼感頸圈」、「連布丁那種果凍類的也是歸類在液體不行喔」、「膏類也要用夾鏈袋裝喔（睫毛膏，護唇膏，防曬棒）」。

根據桃園機場官網隨身行李的規定，液體、膠狀及噴霧類物品之容器，不得超過100毫升(100c.c.)，並須裝於1個不超過1公升且可重複密封之透明塑膠袋內，所有容器裝於塑膠袋內時須可完全密封。

若攜帶旅行中所必要但未符合前述限量規定，如嬰兒奶品／食品、藥物、糖尿病或其他醫療所需之液體、膠狀及噴霧類物品，應持有相關醫療證明向安全檢查人員申報，獲得同意後，才能夠放於手提行李或隨身攜帶上機。