不婚不生的人週末在幹嘛？ 過來人曝行程：比上班還忙

台灣房市高漲，不少年輕人都選擇不婚不生。一名網友好奇，想了解同樣選擇單身、沒有小孩的人，假日都是如何安排生活？貼文一出後，意外釣出一票過來人分享單身日常。

這名網友在社群平台「Threads」表示，想問問44歲的各位不婚不生朋友們，六、日都是怎麼度過的呢？

貼文一出後，不少網友都表示「假日超忙欸，一早起床洗衣服、悠閒吃早餐、曬衣服、打掃家裡、練琴、去教會、跟朋友約、出外玩耍、去健身房、運動，超多事，不用擔心沒事做」、「比上班還忙，但是很充實，四處參加活動，爬山、旅遊、聚餐、逛街、學習有趣的課程、跑步、健身房團課…太多活動了」、「很多啊，跑步、爬山、看電影、陪家人買菜、上教會、根本很多事可以做」、「睡到飽、吃早午餐、運動或做家事、繼續睡、追劇或線上課程、晚餐、哄自己洗頭洗澡、熬夜追劇」、「六日是最忙的」。

此外，也有網友幽默回應「42（歲），兩個小孩，想放空沒辦法，放空是奢侈」、「能在家裡廢一天是奢侈」、「不要問這種讓人羨慕的問題，好嗎？」、「別再問了！怕太多人回答完，有小孩的人會太羨慕」。

現代情侶結婚的年紀越來越晚，還有部分的人在適婚年齡依舊是「保持單身」，但一個人生活真的比較快樂嗎？本站曾報導，一名網友分享，常聽到成家立業的人分享自己生活有多悲慘，卻好像從未聽到不婚不生人士的悲慘經歷，讓他感到十分困惑。

對此，不少網友都表示「因為有苦難言？因為沒人能幫他說了？」、「因為孤獨死了你也不知道」、「在這世上也不知為何死去」、「就一個人，連故事都沒得講」、「獨居老人、遊民選一個」、「沒老婆、沒小孩、沒女友，性壓抑好嚴重」。

不過，也有網友指出單身境遇，「很慘，每年出國，每月吃大餐」、「因為過得超爽，爽的人不會發文抱怨」、「真的很慘，賺錢只能花在自己身上」、「經濟好，單身一個人也是可以過得很開心」、「不婚不生快樂一生，有需要像他們一樣上來吐苦水嗎XDDD」、「每年可以多出國2次，假日只能隨便點外賣吃」。