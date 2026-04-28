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年收500萬不想旅遊！他寧願出錢讓家人去玩 一票男性點頭：真的累

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年收500萬的男網友表示，上次出國已經是13年前的蜜月旅行，此後幾乎沒有再出國的念頭。 示意圖／AI生成
一名年收500萬的男網友表示，上次出國已經是13年前的蜜月旅行，此後幾乎沒有再出國的念頭。 示意圖／AI生成

年收500萬卻對出國興趣缺缺。一名男網友分享，自己距離上次出國已經是13年前的蜜月旅行，此後幾乎沒有再出國的念頭，觀察身邊不少男性同事也有類似情況，讓他忍不住好奇背後原因。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為何男生會不喜歡出國？」為題，指出自己收入穩定，年收入500萬以上，但對出國旅遊始終提不起興趣，上一次出國已經是13年前去美國度蜜月，甚至連國旅也沒興趣，寧願把錢花在其他地方，或出錢讓家人、小孩去玩。

貼文一出後，不少網友都表示「你自己不愛去，不用提其他男生」、「身邊一堆每年出國5、6趟，不論已婚還單身」、「年收500萬出國跟出家門是沒有區別的，除非你連家門都不喜歡出」、「是沒錢沒時間吧？不然真沒有認識不出國的」。

不過，也有網友了解他的感受，「出國還得接公司電話，根本沒玩到」、「有在上班，出國真的累到爆，久久一次就好」、「0社交軟體+宅，基本上就不會喜歡出國了」、「攜家帶眷的當然不想出國啊，都在服務他們」、「說真的出國蠻累的，沒一定驅動力動不了」、「躺在沙發比出門更爽更輕鬆」。

台灣人喜歡出國旅遊本站曾報導，一名網友分享，台灣人普遍偏好前往日本、韓國、泰國及香港等地旅行。不過因為他個人旅遊風格與偏好不同，像新加坡雖然整潔、安全且交通便利，但因國土規模較小、消費相對較高，若停留數日後容易缺乏新鮮感，好奇發問哪些國家讓人只想「一次性旅遊體驗」？

對此，最多網友點名南韓和香港，「可能我沒在追韓星，所以覺得普通」、「韓國人真的普遍沒水準」、「首爾，官方想賺觀光財但民間對觀光客態度超爛」、「韓國，超無聊，卸除韓劇kpop濾鏡就是很無聊的國家」、「韓國，幾乎跟台灣一模一樣」、「絕對是香港，找不到香港的任何一點優點欸，東西超貴品質又差、人又超兇」、「香港，物價高服務態度差，景點也都沒什麼看頭」、「我2位朋友說香港澳門，能玩的很少，主要就是吃東西」、「香港，東西貴又不一定好吃」。

出國旅遊 國旅

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