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餐廳訂5位卻來7人！奧客不滿桌子太小 店員無奈：我不會通靈

聯合新聞網／ 綜合報導
一名餐廳店員抱怨，一位客人電話預約時只報5位，實際到場卻變成「5大2小」，還反過來質疑店家安排不周。 示意圖／ingimage
一名餐廳店員抱怨，一位客人電話預約時只報5位，實際到場卻變成「5大2小」，還反過來質疑店家安排不周。 示意圖／ingimage

訂位5人卻來7人？一名餐廳店員發文，近期遇到客人電話預約時只報5位，實際到場卻變成「5大2小」，還反過來抱怨座位太小，甚至質疑店家安排不周，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」發文表示，這組客人事前明確訂位5人，但當天到場卻多帶了2名小孩，入座時還不斷抱怨桌子太小、無法容納全部人數，甚至直接質問店員「為什麼只安排5個人的位子？」，讓現場氣氛相當尷尬。

這名網友坦言，面對突如其來的狀況，只能無奈在心中吐槽「因為你訂5位，因為我不會通靈，所以桌子才會是5人位唷」，形容根本是遇到奧客

貼文一出後，釣出大票店員共鳴，紛紛表示「兒童座椅也是要事先安排的，家長自己都不報有沒有孩子，還怪店員」、「首先不管小朋友幾歲，會佔一個位子就算人頭數」、「自己問題還能發怒，奧客啦」、「餐飲跟超商真的是訓練高EQ的地方⋯」、「常遇到不預留小孩或嬰兒車位子的家長，很想問他們是打算把小孩疊在腿上嗎？」、「又是一個小孩不是人的客人」。

事實上，要向餐廳訂位時，服務人員都會詢問「人數幾位」。本站曾報導，一名網友抱怨，自己接到「4大1小」的訂位電話，照常詢問客人是否要「兒童椅」時，對方回覆「孩子已經讀國三」，因此幫顧客改成「5位大人」，又遭客人糾正，讓他傻眼「到底有什麼問題？」。

對此，不少網友都表示「國三是在一小什麼？」、「你就跟他說小朋友是6歲以下喔」、「奧客腦子都有問題，跟他們爭沒用，已讀亂回就好了」、「我們是吃到飽餐廳，客人說：我小孩才國三，但他食量不多可以算半價嗎」。

不過，也有部分網友安慰原PO，「在媽媽眼中，不管兒子已經多大，都是寶」、「原諒對方，在她眼裡，就算小孩40歲了，一樣是小孩」、「85歲姑姑也覺得56歲兒子『還很小』，白目是沒在分年齡的」、「他永遠都是媽媽的寶寶」、「她的認知可能是18歲才算大人」。

奧客 餐廳 店員

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