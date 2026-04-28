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做美甲不能提早到？ 美甲師解答：早到「這時間」以上很困擾

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友很好奇為何有些美甲店會對顧客「提早到」而生氣。示意圖／ingimage
一名網友很好奇為何有些美甲店會對顧客「提早到」而生氣。示意圖／ingimage

隨著時代推移，預約做美甲已經成為了許多人生活中的一部分。一名網友發文，很好奇為何有些美甲店會對顧客「提早到」很生氣，對此，有一名美甲師出面回應，如果顧客提早5到10分鐘沒關係，但早到20分鐘以上的話，會因為安排的時間被打亂、又怕讓正在做美甲的客人覺得不細心而感到困擾。

一名網友在Threads發文，表示有些美甲店會對客人提早到而感到生氣，他認為顧客在預約時間點前到店情有可原，因為有些人可能是第一次去，擔心迷路所以提早出門，更何況提早5分鐘到10分鐘理應是對店家的尊重，很不理解為何店家會生氣。

此文一出，有一名美甲師留言回應，客人提早到他並不會生氣，但的確會感到有些困擾。如果提早5到10分鐘到店沒有關係，但「早到20分鐘以上」會很難安排時間，除了讓客人等候很不好意思以外，快一點做完更會讓正在做美甲的客人覺得美甲師不細心。

該美甲師指出，美甲師們都會安排好每天的行程，例如客人A做2小時、吃飯半小時、客人B做三小時、客人C做2小時。如果客人提早到，不是壓縮到其他客人的時間，就是壓縮到美甲師們休息的時間，不僅如此，客人等候更會對正在工作的美甲師與其他客人產生壓力。

但也有其他美甲師指出，他並不會介意客人提早到店，因為他安排工作時間都會多預留時間，例如2小時可以做完的工作，他會抓2.5到3小時，也就是留至少1小時的間隔。在此間隔時間內，可以慢慢收拾、吃飯，這個方法很好用，7到8年以來都是他在等待客人、客人也幾乎不需要等他。

除了提早到店的議題外，美甲的價格也曾引起網友熱議。一名女網友發文，感嘆現在做美甲越來越昂貴了，從前手模卸甲只要2百元，現在卻要5百，做單色更要上千元。對此，不少行業人員出面解釋，因為物價、通膨導致材料或房租上漲，「不漲價真的會餓死」。

美甲師

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