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摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

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摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

聯合新聞網／ 綜合報導
摩斯漢堡去年罕見本業虧損，引發網友討論原因。 聯合報系資料照
摩斯漢堡去年罕見本業虧損，引發網友討論原因。 聯合報系資料照

來自日本的跨國連鎖速食摩斯漢堡，近年來營收下滑，原因出在哪裡呢？一名網友發文，稱近期看到摩斯營收虧錢的消息，同時也發現摩斯的食物的確越來越不好吃了，並詢問網友的意見。對此，網友們認為摩斯速度慢、價格貴、份量少與內用環境變差等4缺點是導致營業額下滑的主因。

台灣的摩斯漢堡去年出現本業虧損，攤開其母公司安心食品的財報，去年營收超過60億元，營業利益卻由正轉負，虧損近1400萬元，這是台灣摩斯上市櫃以來首次出現年度本業虧損。一名摩斯前主管分析癥結，過去摩斯只須應付現場客人，但隨著外送與線上預訂普及，尖峰時段會集中湧入比以往更多的線上訂單，現點現做流程也因廚房來不及處理，反而拖慢出餐。

另一位長年服務餐飲業的顧問指出，在外送當道年代，流程慢逐漸成為致命傷。狹小的廚房被大量訂單塞滿，不僅拖慢出餐節奏，連等餐的外送員跟客人也擠在一起，久而久之消磨了消費者的耐性，若趕時間乾脆不去。

一名從事短影片行銷的網友在Threads發文，表示他最近發現摩斯漢堡去年在台灣首次虧錢，他認為問題出在食物變得不好吃。原PO指出，以前摩斯漢堡的食物雖然有點貴，但品質非常好，不過「好像開始有點撐不住」，現在東西明顯感到不那麼好吃了，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為摩斯出餐速度慢、價格昂貴與分量變少是營收下滑的原因，「沒有變難吃，但變小了，海洋珍珠堡愛好者+1」、「太慢、太貴、CP值下降」、「等太久了」、「吃不飽」、「出餐很慢就是硬傷啊，大家都不想等，餐期時間就那段，如果沒大量出餐賺錢，這樣就容易虧損了」。

還有網友提到用餐環境的問題，許多店面隨著時間推移，變得越來越雜亂、不夠乾淨、甚至瀰漫著油煙味；更有人指出，摩斯的座位太小，顧客多的時候會感到很擁擠、夏天時的冷氣也不夠冷，久而久之就漸漸不去光顧了。

摩斯漢堡 餐飲業 營收

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