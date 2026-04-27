遊日血拼注意！GU見「紅字優惠」結帳卻原價 內行曝2大殘酷規定
日圓貶值帶動赴日旅遊熱潮，許多台灣旅客到日本一定會安排到UNIQLO或GU等服飾店大採購。不過，近日有一名台灣旅客發文求助，表示自己在日本GU看到標示「紅色數字」的特價商品，抓了一大堆結帳後，回飯店看明細才驚覺「全部都是原價」。貼文一出，立刻釣出內行網友揭露日本門市的最新結帳規則，提醒觀光客別再踩坑。
一名網友在Threads上崩潰發文：「日本GU上面有紅色數字，代表有折扣嗎？結帳回飯店才發現都是原價，沒有折扣！」原PO表示，自己挑了一堆掛著紅字標價790日圓的衣服，結帳明細上卻全以原價1490日圓計算，雖然換算下來還是比台灣便宜，但仍感到相當錯愕與傷心。
對此，許多有經驗的網友出面解惑，指出這些紅色特價標籤多半是「日本APP會員限定」。過去門市標示可能只有寫會員限定，但現在多半會註明必須是「日本境內APP」才符合資格，一般的海外觀光客無法直接享有此折扣；除非是標示為「一般特價」的紅字商品，才是所有人都能買到的折扣價。
為了解決會員限定的限制，部分網友分享會去社群平台尋找好心人分享的會員條碼來刷。不過，留言區隨即有多位剛從日本回來的旅客回報最新狀況，指出現在「免稅（Tax-Free）」與「會員優惠」已經無法併用。
網友無奈表示：「這幾天去買，店員都說免稅跟會員優惠不能併用」、「上禮拜在Qmall店員說，退稅的話就只能用原價結帳」。也就是說，旅客在結帳時必須自行精算，判斷是直接退10%消費稅划算，還是放棄退稅、使用會員專屬折扣比較便宜。若結帳當下發現價格不對，也可以立即向店員反應並辦理退刷。
除了平價服飾，到日本百貨公司購買高單價商品或美妝，也有省錢小撇步。旅遊情報IG專頁「japanuts」分享了日本百貨優惠券的使用攻略，多數百貨會提供外國旅客額外「95折」的優惠，結帳時省下來的金額相當可觀。使用方法大致分為以下兩種：
1.直接出示： 在專櫃結帳時，直接向店員出示「護照」以及手機裡的「優惠券畫面」。
2.換取實體券： 部分百貨規定較嚴格，需要先拿著「護照」與「優惠券畫面」到百貨的服務台或退稅中心，領取「實體優惠券」後，再回各專櫃出示折抵。
專家也提醒，每家百貨的優惠券使用期限與限制不盡相同，甚至部分精品品牌不適用此優惠，旅客在使用前務必先確認日期與相關規範，以免白跑一趟。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。