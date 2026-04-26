大阪女來台看皮膚科驚呆！「3分鐘看診＋200元」搞定：世界級水準

一名來自大阪的女網友Erica近日在Instagram分享在台灣看皮膚科的經驗，表示因疑似被蟲咬導致皮膚發癢、抓傷，在日本自行用藥數周未見改善，來台後決定就醫。沒想到短短一周內症狀明顯好轉，讓她直呼效果驚人，也對台灣醫療留下深刻印象。

她在影片中提到，當天到診所先支付約200元掛號費後，很快拿到號碼牌，約10分鐘就輪到看診。她向醫師說明症狀與過去用藥情況後，醫師僅透過觀察便判斷為濕疹，並詢問是否需要口服藥物加速恢復，整個看診過程約3分鐘即完成。

Erica指出，後續領藥流程同樣迅速，且不需額外支付費用，讓她相當驚訝。對比在日本的就醫經驗，不僅常需長時間等候，費用也較高，皮膚科看診加上藥費至少約600元台幣以上。相較之下，台灣醫療不僅效率高、費用透明，療效也明顯。

她最後大讚，過去一直認為日本醫療已相當進步，但這次體驗後，認為台灣的醫療制度「是世界可以驕傲的水準」，不僅方便且價格親民。

事實上，台灣醫療體系長期以來備受肯定，近日也有網友分享台日的就醫落差。一名女網友在Threads發文指出，在日本時丈夫半夜突發心臟劇痛，緊急叫救護車送醫，抵達醫院後卻被告知沒有心臟專科醫師，無法處理，最後只能自行離開。她直言以台灣人的角度來看，「真的不可思議的荒謬」。

貼文曝光後引發熱議，不少網友表示，類似情況在國外並不罕見，主要與分級醫療與轉診制度有關，「是台灣太方便，不是日本太誇張」、「走進醫院像去便利商店一樣，幾乎當天一定看得到醫生」。