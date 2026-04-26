逆勢崛起！日韓商品策略奏效 萊爾富打造差異化突圍

台灣便利商店市場長期由7-11與全家兩大龍頭佔據，不過近期社群平台上卻掀起一股「改逛萊爾富」的風潮。有網友發現萊爾富不僅積極展店，還進口了大量日本超商人氣商品與獨家美食，吸引大批年輕族群朝聖。更關鍵的是，許多網友不滿另外兩大超商頻繁引進大陸商品與使用簡體字文宣，因此轉向支持由本土企業「聯邦集團」經營的萊爾富，讓其成為網友口中的「台派超商」代表。

一名網友在Threads發文指出，最近發現萊爾富不斷在展店，一查才得知，原本由光泉創立的萊爾富，如今已變成「聯邦集團」100%持股。該集團版圖橫跨銀行、房地產、物流與媒體（如自由時報），截至2026年初總資產高達上兆元。「母企業這麼強，難怪它一直展店中！」貼文一出，引發熱烈討論。不少網友大讚聯邦銀行的經營手腕 ，「感謝聯邦讓萊爾富起死回生」、「在複製全聯模式，一手收現金、一手有銀行」。

為了做出市場區隔，萊爾富近期引進了大量日系與韓系的超商人氣商品，甚至被網友譽為「目標打造台灣版LAWSON」。這波行銷策略非常成功，許多獨家商品如日本綠茶、焙茶、巧克力歐蕾、北海道牛乳，以及現榨果昔、泰式奶茶、麻油雞飯糰等，都在社群上引爆話題。

不過，高人氣也伴隨著缺貨問題。許多撲空的網友紛紛哀號：「泰奶賣到缺貨，日本茶也都被掃光」、「跑了好幾次都沒看到北海道牛乳，店員說很熱銷」、「小編不用推了，我什麼都買不到」。同時，也有不少人敲碗希望萊爾富能擴大展店範圍，解決偏遠地區或特定市區「找不到門市」的窘境。

儘管多數給予好評，但仍有部分消費者點出萊爾富的改進空間，包含部分鮮食（如果汁）的產地標示仍有大陸來源、店員的服務態度與訓練需加強，以及App系統和自動折扣功能仍有待優化。期望萊爾富在逆勢成長的同時，能持續提升服務品質以回饋消費者的支持。