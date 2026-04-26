日網紅發「地圖炮」喊想吃芒果 意外釣出全台果農發聲

社群平台Threads在台灣的普及率驚人，不僅是民眾日常交流的重鎮，如今更意外促成了「水果外交」。日前，一名日本網紅發文詢問台灣芒果是否已經盛產，沒想到全台各地的果農紛紛出面發「地圖炮」打卡，甚至用產地芒果照熱情「轟炸」留言區。

根據社群數據統計機構Resourcera的資料顯示，台灣擁有超過9486萬個Threads帳號，以台灣總人口換算，平均每人擁有4個分身帳號；且台灣用戶竟佔了Threads全球總用戶的五分之一（21.8%），更有高達55%的台灣人習慣使用電腦瀏覽，足見該平台在台灣的強大黏著度。

熱愛台灣水果的日本網紅「yumi_noovy」日前在Threads上發文喊話：「台灣有好多好吃的水果好羨慕！芒果已經有了嗎？」貼文一出，讓台灣果農們齊發另類「地圖炮」。

有別於網路用語中指涉的無差別攻擊，這次大家是以所在「地圖」為據點，用自家果園的現況照對著外國友人「開砲」：屏東果農熱情報告「最正的枋山愛文即將登場」、南部檢驗人員留言「最快要5月底才會收到輸日檢驗」，還有各地網友曬出剛裝袋的芒果樹、切好的金黃果肉，讓原PO看了垂涎三尺，開心回覆：「看起來真好吃！芒果加油！」

事實上，台灣素有「芒果聯合國」的美譽。根據農業部農業知識入口網的資料，台灣除了常見的土芒果、愛文、金煌外，還有帶有龍眼香氣的「黑香」，以及香甜的「夏雪」與「金蜜」等多樣品種，讓這波「地圖炮」的彈藥相當充足。

隨著夏季腳步逼近，針對網路盛傳「芒果有黑點就代表腐敗不能吃」的迷思，農業專家也特別澄清，芒果表皮的黑點通常是炭疽病或黑斑病引起，對人體無害。出現黑點反而代表芒果已經「完全熟成」，是最佳的賞味時機，只要削去黑斑部分即可安心享用；但若有明顯的腐敗、變色或異味，就應丟棄。

此外，不少人好奇為何到了8、9月還能買到台灣芒果？專家解釋，這歸功於部分晚熟品種（如凱特芒果）以及台灣農友精湛的栽培技術。例如具備二次開花特性的愛文芒果，農民會透過「立春摘花」促使果樹再次開花，藉此延長採收期，讓國內外消費者在夏末秋初，依然能被這股甜蜜的「台灣地圖炮」持續轟炸。