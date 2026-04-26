擦不乾淨還難用？ 餐廳「1餐巾紙」掀兩派論戰：是一場惡夢

一名女網友近日在Threads發文，表示對部分餐廳提供的「防水又抗油」餐巾紙感到困惑，直言「到底要擦什麼？為什麼要這樣設計？」認為這類紙巾既不吸水也難以清潔污漬。貼文曝光後迅速引起討論，不少人也分享自身經驗，掀起兩極論戰。

支持者指出，這類餐巾紙其實有其用途，「當臉的吸油面紙很好用」、「擦手機螢幕超乾淨」，也有人解釋其設計為雙層結構，「裡面吸水、外面吸油」，能避免油脂滲透弄髒手或餐具。還有網友分享實際使用方式，認為用按壓方式擦嘴能有效吸附油脂，甚至適合用來清潔眼鏡或畫筆。

不過，不少人抱持反對意見，直言「超難用，擦什麼都不是」；還有網友表示，這種紙巾擦手上的醬料需用好幾張才乾淨，也有人吐槽在生活中完全派不上用場，例如流鼻水或如廁，實用性大打折扣，「之前有一次想上大號跟朋友借衛生紙，他給我這種，只能說是一場惡夢 」。當中有人指出，部分日系餐廳好像就偏好使用此類紙巾。

其實過去也曾有網友在Threads盤點「前2名最難用衛生紙」，除了傳統粉色紙巾外，另一名上榜的正是這類防油餐巾紙。當時提供該紙巾的速食品牌摩斯漢堡也曾回應正確用法，建議先將紙巾攤開，外側對折後以內面輕柔按壓嘴唇，再對折一次重複動作，讓多餘油分轉移至紙巾上，才能發揮其設計效果。