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超商三角飯糰「不沾手」拆法 日網親授神技870萬人狂讚：完美

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友示範超商三角飯糰的「進階拆法」，只要將拔下來的一側塑膠套旋轉180度套回底部，就能當作防護罩，輕鬆享用完全不沾手。聯合報系資料照
日本網友示範超商三角飯糰的「進階拆法」，只要將拔下來的一側塑膠套旋轉180度套回底部，就能當作防護罩，輕鬆享用完全不沾手。聯合報系資料照

超商買三角飯糰，你是不是也常把海苔撕破，或是吃得滿手「黏踢踢」？近期，日本動畫《黃泉使者》中一段示範拆解三角飯糰包裝的畫面，在海外網路上意外爆紅，吸引超過900萬次觀看。然而，就算照著標準的「1、2、3」步驟拆，許多人仍會遇到海苔卡在包裝裡的窘境。對此，一名日本內行網友特別拍片傳授「進階版不沾手」拆法，影片一出狂吸870萬次點閱，被網友封為最強戶外神技。

《黃泉使者》動畫中，角色俐落地撕開飯糰中央的紅色塑膠條，接著依序向兩側拉開包裝，完美讓海苔包覆住白飯。這段畫面讓許多從未見過這種設計的外國網友大開眼界。不過，不少實作過的民眾無奈表示，即便按照順序拆，有時海苔還是會碎裂殘留在塑膠袋內，甚至在食用的過程中弄髒雙手。

為了解決這個痛點，日本網友「dydt」在X（原推特）平台發布了一段教學影片，展示真正的「最強開法」。操作步驟如下：

1.撕開中線：同樣先沿著飯糰正中央的標線（通常標示為1）向下拉開到底。

2.保留單側包裝：輕輕拔出其中一側（標示2）的塑膠套。

3.反轉套回底部：將剛剛拔下的塑膠套直接「旋轉180度」，反過來套回飯糰的底部作為「拿取用防護罩」。

4.移除另一側：最後，再將剩下的另一側（標示3）塑膠套抽掉即可。

透過這個巧妙的步驟，整顆飯糰只有頂端會裸露出來，底部則被乾淨的塑膠套完美包覆，享用美食的同時，雙手完全不會接觸到海苔與米飯。

這段實用影片曝光後，引發日本與各國網友的熱烈迴響與討論，許多人紛紛在留言區大讚，「這招拿來吃『味付海苔（調味海苔）』的飯糰超讚！手終於不會再黏踢踢了」、「如果在外面沒辦法立刻洗手，或是工作到一半手很髒的時候，用這個吃法簡直完美」、「雖然看起來很聰明，但我太笨拙了，試過幾次都沒有成功過」、「我都習慣先拆1，然後拆3，最後才拆2」、「我都嫌麻煩，直接連著袋子一口咬下去（笑）」。

超商 飯糰 日本 動畫

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