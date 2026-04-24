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空姐機艙內噴噴霧有何用途？ 達人曝原因：部分國家會要求

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享影片，只見一名空姐在機艙內噴噴霧，讓他好奇這樣做的用途為何？ 示意圖／ingimage
有網友分享影片，只見一名空姐在機艙內噴噴霧，讓他好奇這樣做的用途為何？ 示意圖／ingimage

空服員在飛機上除了提供乘客各種搭乘的服務以外，維持機上秩序、環境衛生也是本身職責。有網友在Threads分享一則短影音，只見一名空姐拿著噴霧劑在機艙內噴灑，讓他好奇噴的是什麼東西？對此，旅遊達人解釋這是航空用殺蟲劑，對人體無害。

從原PO貼出的影片看到，飛機應該已經在飛行當中，乘客也都已經在座位上就座，但有一名空姐拿著一罐噴劑，邊走邊朝著空中噴灑，讓他好奇這位空姐噴的噴霧是什麼東西？

不少人開玩笑地說應該是讓乘客入睡的噴霧，「讓你睡覺用的」、「睡眠噴霧，等一下都不要給我按服務鈴」、「昏睡噴霧，等等醒來就到了無人島了」；還有網友打趣地說，「讓飛機起飛的魔法噴霧」、「熊寶貝，你們體味太重了」、「食物好吃魔法噴霧」、「她剛剛有看到蟑螂，正在噴殺蟲劑」。

有內行人解釋原因，「殺蟲劑（消毒劑），某些特定航線會噴」、「去澳洲落地前也會噴，怕客機夾帶昆蟲」、「殺蟲劑，有些國家規定要噴，且落地開門繳交出空罐子，國籍航空公司通常都在上旅客前噴完了」。

旅遊達人「傑西大叔」表示，部分國家因為衛生環境以及傳染病的關係，飛機的目的地國家會要求在關艙之後，由空服人員噴灑符合WHO規定的航空用殺蟲劑，這個殺蟲劑氯菊酯 / 百滅寧（Permethrin）對昆蟲具有毒性，但是因為哺乳類動物可以分泌酵素，對於人體屬於安全的。

空姐 空服員

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