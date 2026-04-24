台日女廁設計大不同 日本「1規劃」讓台灣女生驚呼：真的貼心

日本是台灣人最愛旅遊的國家首選，也有不少日本人喜歡來台觀光，兩地的生活、文化差異也常常被拿來討論。有一名在台灣工作的日本女生在Instagram表示，日本的女廁很常見「補妝區」，這是台灣沒有的東西，貼文一出引起不少討論。

這名在台灣工作的大阪女生Erica在IG貼出影片，表示日本女廁有特別規劃出給女生補妝的「補妝區」，像是購物中心的廁所，大部分都有設置，女孩子們都會在這裡擦擦口紅、補補妝，這在台灣的女生廁所是非常少見。

貼文引來不少討論，「這是我到目前為止才知道的知識」、「男生沒有補妝區嗎？現在愛漂亮的男生也不少」、「因為台灣素顏出門的女生還是很多，所以補妝區沒那麼必要的感覺」、「（日本）還有全身鏡！回台灣好不習慣」、「超喜歡這個設計，而且還會有那種單隔間的」。

許多看過的女網友則表示，「台灣的日系百貨如果空間夠，有的有（補妝區），最值得讚賞的是上下兩個鎖」、「台灣有啊，只是比較少放椅子」、「京站b1廁所有補妝區，還有打燈」、「林口三井有獨立隔間的補妝室，我覺得很棒」、「南港Citylink也有呀！蠻漂亮的只是沒有打燈」、「台中中友百貨C棟三樓廁所有，不過燈沒有很亮」。

其實不少人都對於日本女性出門一定要化妝這件事有著既定印象，《LINE JAPAN》就曾整理了7個疑點向日本人求證，當中就包含「是否從中小學開始化妝」、「即使出門到家附近的超商也無法素顏」等問題，結果得知20多歲的女性大多在小、中學生時期就會開始化妝，30多歲和40多歲則大約是一半一半的比例；20歲～30歲左右的女性屬於出門一定會化妝派，超過30歲～40歲的女性則是不一定。