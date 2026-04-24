高機率碰到梅雨季！赴韓旅遊避開「1時段」 部落客示警：會變得很狼狽

近年來，南韓已成為台灣人熱門旅遊地之一，不少人安排購物、美食甚至醫美行程。不過旅遊粉專「不奇而遇 Steven & Sia」提醒，若計畫前往南韓旅遊，應盡量避開每年6月底至7月底，因為這段時間正值當地梅雨季，天氣不穩定，極可能影響整體旅遊品質。

粉專引用南韓氣象廳1991年至2020年的長期觀測資料，南韓梅雨季通常比台灣稍晚。以首爾為例，平均落在6月25日至7月26日之間，釜山則約為6月23日至7月24日。這也意味著，只要行程安排在6月下旬到7月下旬之間，就有相當高機率碰上連日降雨。

粉專指出，梅雨季最令人困擾的不只是「下雨」，而是近年愈來愈頻繁的「突發性暴雨」。這類短時間內雨勢驟增的天氣，往往讓原本規劃好的行程被迫中斷。粉專回憶2020年的時候，當年首爾梅雨季從6月底一路延續到8月中，長達54天幾乎天天降雨，甚至導致漢江公園出現淹水情況，讓人印象深刻。

即使沒有遇到豪雨，梅雨季帶來的濕悶感覺仍會大幅降低旅遊舒適度。長時間處於「又濕、又黏、又悶」的環境中，常讓人出門不到10分鐘就汗流浹背，衣服貼在身上、頭髮塌陷，腳還只能整天悶在濕鞋子裡。

粉專表示，如果行程規劃戶外活動，像是在聖水洞或延南洞散步拍照，或沿著漢江悠閒漫步、拍拍街景，這些都高度依賴天氣狀況，這段時間就真的不要前往；若行程只是逛逛百貨、去咖啡廳吃吃美食、做做醫美等室內活動，而且也不太在意下雨這件事，那梅雨的影響就沒那麼大，「因為南韓的梅雨季真的很容易把那些原本很浪漫、很輕鬆的時刻，全都變得很狼狽」。