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每天走3萬步！他嘆日本旅遊像「特種兵訓練」：回國想再休3天

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露自己去日本旅遊時每天要走3萬步，彷彿「特種兵訓練」。圖為東京夜景。 圖／ingimage
一名網友透露自己去日本旅遊時每天要走3萬步，彷彿「特種兵訓練」。圖為東京夜景。 圖／ingimage

出國旅遊有什麼方法可以節省體力呢？一名網友發文，稱他去日本旅遊時每天要走3萬步，「走到足底筋膜炎發作」，不僅疲憊還花了很多錢。對此，不少網友指出原PO規劃的行程有問題，也有內行人分享輕鬆遊玩東京的7天行程，透露去日本旅遊也可以既輕鬆又愉快。

一名網友在Threads發文，表示他花了5萬元去日本旅遊，結果並沒有想像中悠閒，不僅每天早上7點起床趕新幹線，一天更是要走3萬步，走到足底筋膜炎發作，晚上回飯店休息必須排隊等熱水洗澡，躺在床上還因為腳痠痛而睡不著，讓他直言這根本不是出國度假，而是「跨國版的特種兵訓練營」。

原PO表示，拖著疲憊的身體回國後，隔天進公司上班，還要微笑跟同事說「日本真的很好玩」，但他坐在辦公室，彷彿靈魂還留在機場按摩椅之中，覺得出國旅遊回來後反倒還需要請3天假休息，並不覺得真的能放鬆身心。

此文一出，不少網友認為他的行程規劃需要調整，「沒那個體力就不要排這種行程」、「真的別排，雖然我有體力，但我也只會排一天一個區域就好」、「這是很多人的詬病，覺得好像難得出國一次所有行程排好排滿，結果每個景點走馬看花」。

另有網友分享去日本7天自由行的輕鬆行程，首先住在民宿裡，不要更換住宿地點；如果在東京可以利用「共用電動滑板車」當作機車到處跑，不要搭乘人擠人又需要爬上爬下的地鐵；每天都要睡到自然醒，悠閒地吃吃草莓或散步去咖啡店吃早餐。

該網友還建議，每天安排兩個行程就好，早上一個下午一個，如果累了就去咖啡店或公園休息；「戰利品」也是必不可少的，最後一天可以去上野阿美橫商店街購物，裝滿行李箱後再飛回台灣就好。他強調出國旅遊最重要的就是欣賞美景、呼吸新鮮空氣與體驗生活，不要一直趕時間，否則只會本末倒置。

除了東京，日本還有哪些地方值得一遊呢？有網友感嘆，覺得現在去日本旅遊已經「沒有那麼特別了」。對此，有網友建議可以去二、三線城市或鄉下地區看看，例如北陸三縣、四國、隱岐；此外，也可為每趟旅程設定一個明確的主題，例如追星、聖地巡禮或看棒球，都是很棒的選擇。

日本旅遊 出國 自由行 東京

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