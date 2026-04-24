搭車靠緣分？桃園公車「時空跳躍」乘客錯愕 在地人無奈：習慣就好

顯示公車到站時間的智慧型站牌，若與實際到達時間不一致，往往會造成通勤族的困擾。一名網友發文，表示他在桃園等待公車時，發現某班公車到站時間非常怪異，原本顯示預計約半小時到站，隔了1分鐘又變成約4分鐘，讓他感到很困惑。對此，不少桃園在地人表示此情況很常見，紛紛笑稱「習慣就好」。

一名網友在Threads發文，曬出在桃園仁愛新村公車站等車的照片，其中的701路線公車本來顯示約28分鐘到站，結果過了1分鐘後，竟然直接縮短到4分鐘，公車時刻表「刪除時間」的情況讓他很不解，詢問網友：「請問我的701發生了什麼事？」

此文一出，不少桃園在地人指出此狀況很常見，「很正常，已經歷過好幾次的人發言」、「在桃園搭公車只能靠緣分」、「701真的很不準，能搭到真的是幸運」、「桃園公車是這樣的」、「如果是第一次來桃園的話，我只能說習慣就好」、「桃園公車是個很謎的物種，我在地人都還沒研究出他們的生活方式」。

更有內行網友提出建議，如果要在桃園搭乘公車，需要習慣App的顯示時間與Google maps的時間不一致，這時候必須以App的時間為主；有時候App顯示某車從起點發車，但App時間毫無動靜時，距離起點站越近越要格外注意公車的實際到達時間，因為這種情況代表已經發車了。

該網友進一步說明，有時候App顯示已發車，但又會突然消失，只顯示下一班車的時間時，應該只是公車的感應訊號不良導致，其實公車還在持續前進，原PO的狀況推測就是如此，實際上公車應該快到了。

另有網友指出，701路線的動態算法一直有問題，當車子在國道上時不會扣除時間，原PO的情況代表「車下交流道了」。

桃園公車於4月初發生司機疑似追逐乘客事件，有位網友稱自己遭桃園客運司機尾隨追逐，「大早就那麼刺激」。由於影片無對話與說明，部分網友認為「事出必有因」。事後交通局表示，該事件是乘客未投足夠車資引起，但司機行為也有不妥，因此對桃園客運開罰2000元，並加強駕駛教育訓練。