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日本人曝「台灣生活12後遺症」 一票台日網友狂點頭：很真實

聯合新聞網／ 綜合報導
一名旅居台灣的日本人分享來台後的12種改變，讓不少人看了很有共鳴。 示意圖／AI生成
一名旅居台灣的日本人分享來台後的12種改變，讓不少人看了很有共鳴。 示意圖／AI生成

一名長期居住台灣的日本人，近日整理出「搬到台灣的12項後遺症」，從飲食習慣、生活方式到語言使用的轉變，引發熱烈討論。該內容經由臉書粉專「Anna在日本長崎」翻譯分享後，迅速引起台日網友共鳴，不少人直呼「真的很真實」。

這12項改變中，最明顯的是對飲食安全與習慣的調整。原PO表示，來台後開始排斥塑膠容器，也不再將保鮮膜或塑膠製品放進微波爐加熱；在食材處理上，蔬菜與水果會反覆清洗，甚至認為被蟲咬過的農產品反而較安全。挑選食材時，也從重視外觀轉變為重視味道與價格。

生活環境的適應也十分有感，例如看到流浪狗在便利商店避暑不再驚訝，甚至對街頭出現的蟑螂逐漸習以為常。此外，即使天氣炎熱，也會選擇喝常溫水，尤其是給小孩時更為講究；當身體不適時，也會避免冰品、甜食與油炸物。

在人際互動方面，原本講究禮節的日本人，來台後甚至會對上司或客戶自然說出「掰掰」，顯示語言使用逐漸在地化。另外，台灣隨手買飲料的文化也深深影響生活習慣，只要口渴就會走進飲料店，不過最常點的並非珍珠奶茶，而是微糖冰紅茶。

貼文曝光後，許多在台灣的日本人也紛紛分享自身經驗，「戴著安全帽進超商買東西」、「到辦公室邊吃早餐邊工作」、「去附近便利商店也要騎車」、「到餐廳吃飯時，會先用衛生紙擦拭筷子」、「吸管包裝袋綁在吸管上」、「不能從外面帶飲料去餐廳」、「剪頭髮的時候會點外送來吃」。

對此，「Anna在日本長崎」也補充台日差異。她指出，日本普遍對塑化劑風險的意識較低，不少料理仍會建議包保鮮膜微波；此外，日本人習慣飲用冰水，即使生理期或感冒也不例外。相較之下，台灣較推崇常溫水或溫水的觀念，她認為這是「很棒的改變」。

語言文化上，在日本若聽不清楚直接回「蛤？」（は？）可能被視為不禮貌，而與師長道別時，多使用「さよなら」或「また明日」，較少像台灣直接說「掰掰」。這些差異也反映出台灣較為隨性親切的交流方式。

日本 台日 生活習慣

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