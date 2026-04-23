明明風景超美！他好奇澎湖人氣為何輸沖繩、濟州 網點3劣勢：交通問題大

澎湖的自然景觀豐富，不僅有獨特的大菓葉柱狀玄武岩、風櫃洞等知名景點，吉貝島、七美、望安也都是許多遊客的必到之處。一名去過很多國家的網友發文，表示近日去澎湖旅遊時，發現其自然景觀非常美麗，好奇為何人氣與濟州島、沖繩差很多。對此，網友們認為機票少、沒國際飯店與政府規劃等因素，都是澎湖觀光業受阻的原因。

一名網友在Threads發文，表示他經常出國旅遊，直到今年才第一次去澎湖，發現該地不僅自然風景優美、自駕旅遊十分方便、住宿更有許多選擇，很好奇同樣是度假島嶼，澎湖為何人氣不如濟州島與沖繩，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為「機票少」是主因之一，「機位旺季要搶、淡季又會被砍班、票價今年可能又會漲」，如果沒買到機票，想要去澎湖就得要坐船，進而影響到該地旅遊的意願。

也有網友提到沒有國際大飯店入駐，對中高消費水準的旅客來說缺少吸引力，相比之下，沖繩的國際大飯店琳瑯滿目，就連小島也有奢華的品牌供旅客選擇。但該網友也指出，如果澎湖要蓋國際飯店或海灘型渡假村，很可能影響其生態，這就是取捨的問題了。

還有網友認為是政府規劃的因素，以沖繩為例，雖然它沒有多漂亮的沙灘美景，但規劃很多樂園與休閒海灘，既能賺取門票又能吸引人潮，一舉兩得；此外澎湖公車班次也很少，對不騎車、不租車的旅客來說是個難題，相比而言，濟州島公車就方便很多。

為了搶救澎湖觀光，立委楊曜於3月召集觀光署研商，強力要求針對平日國旅補助研擬離島特殊方案，並提出企業團體成團門檻降至10人、自由行住宿2晚最高補貼2500元等2大具體訴求，盼藉此提升國人赴離島旅遊的意願。