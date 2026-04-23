快訊

AI新時代／硬體對決AI！特納斯掌蘋果台廠利多或脫蘋

軍購協商朝野今再交鋒 藍高層：數字是假議題 有發價書立即授權簽約

台股衝破38K後翻黑、台積2,135元創天價 三風險不可忽視

聽新聞
0:00 / 0:00

明明風景超美！他好奇澎湖人氣為何輸沖繩、濟州 網點3劣勢：交通問題大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為澎湖自然景觀非常美麗，好奇為何人氣與濟州島、沖繩差距大。圖為大菓葉柱狀玄武岩。 圖／觀光局提供
一名網友認為澎湖自然景觀非常美麗，好奇為何人氣與濟州島、沖繩差距大。圖為大菓葉柱狀玄武岩。 圖／觀光局提供

澎湖的自然景觀豐富，不僅有獨特的大菓葉柱狀玄武岩、風櫃洞等知名景點，吉貝島、七美、望安也都是許多遊客的必到之處。一名去過很多國家的網友發文，表示近日去澎湖旅遊時，發現其自然景觀非常美麗，好奇為何人氣與濟州島沖繩差很多。對此，網友們認為機票少、沒國際飯店與政府規劃等因素，都是澎湖觀光業受阻的原因。

一名網友在Threads發文，表示他經常出國旅遊，直到今年才第一次去澎湖，發現該地不僅自然風景優美、自駕旅遊十分方便、住宿更有許多選擇，很好奇同樣是度假島嶼，澎湖為何人氣不如濟州島與沖繩，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為「機票少」是主因之一，「機位旺季要搶、淡季又會被砍班、票價今年可能又會漲」，如果沒買到機票，想要去澎湖就得要坐船，進而影響到該地旅遊的意願。

也有網友提到沒有國際大飯店入駐，對中高消費水準的旅客來說缺少吸引力，相比之下，沖繩的國際大飯店琳瑯滿目，就連小島也有奢華的品牌供旅客選擇。但該網友也指出，如果澎湖要蓋國際飯店或海灘型渡假村，很可能影響其生態，這就是取捨的問題了。

還有網友認為是政府規劃的因素，以沖繩為例，雖然它沒有多漂亮的沙灘美景，但規劃很多樂園與休閒海灘，既能賺取門票又能吸引人潮，一舉兩得；此外澎湖公車班次也很少，對不騎車、不租車的旅客來說是個難題，相比而言，濟州島公車就方便很多。

為了搶救澎湖觀光，立委楊曜於3月召集觀光署研商，強力要求針對平日國旅補助研擬離島特殊方案，並提出企業團體成團門檻降至10人、自由行住宿2晚最高補貼2500元等2大具體訴求，盼藉此提升國人赴離島旅遊的意願。

澎湖 國旅 沖繩 濟州島

延伸閱讀

台灣的更好？赴日別吃藏壽司 日本作家吐理由：怕有人吃了會失望

在台灣待到要瘋掉了！月薪3萬還能狂出國 網友曝省錢神招

通勤族惡夢！北捷「地獄車廂」再度開啟 一票人崩潰：逃不掉

新衣服到底要不要先洗過再穿？ 內行人曝製作內幕：不洗真的很髒

相關新聞

沒說話也能看穿！他好奇日人如何辨識台人 網點關鍵：男性特別明顯

不同國家因為氣候、文化特色與生活習慣不一樣，人們的容貌與氣質也會出現差異。一名網友發文，稱他去日本待一個月，就算他沒說話，日本人仍然能看出他的母語是中文，他很好奇日本人的辨別方式。對此，不少網友點名穿搭、妝容等因素，更有網友精闢指出台灣男性大多髮型都是「推高不分線帽簷頭」，此類髮型在日韓非常少見。

明明風景超美！他好奇澎湖人氣為何輸沖繩、濟州 網點3劣勢：交通問題大

澎湖的自然景觀豐富，不僅有獨特的大菓葉柱狀玄武岩、風櫃洞等知名景點，吉貝島、七美、望安也都是許多遊客的必到之處。一名去過很多國家的網友發文，表示近日去澎湖旅遊時，發現其自然景觀非常美麗，好奇為何人氣與濟州島、沖繩差很多。

新衣服到底要不要先洗過再穿？ 內行人曝製作內幕：不洗真的很髒

大多數人買了新衣服都會先洗過再穿，不過有一名女網友透露自己的新衣服買來都直接穿，沒想到卻被媽媽嫌髒，讓她聽了哭笑不得，直言「現在還有誰買新衣服要洗過才穿？」貼文引起不少討論，留言一面倒都建議原PO最好洗過再穿比較保險。

到日本玩刷卡別當冤大頭 「按錯1鍵」恐荷包失血

不少人出國消費都會刷卡，但若店家螢幕跳出當地貨幣和台幣兩種選項時，可千萬別選錯。旅遊粉專「發現心樂園」發文表示，日前在日本的機場購物時，就遇到選擇幣別的情況，他差點中招選到台幣，事後也提醒大家，出國刷卡「永遠選擇當地貨幣」。

滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

隨著氣溫升高與環境轉為潮濕，蟑螂進入繁殖活躍期，也讓不少家庭再度面臨「小強危機」。近日一名女網友在社群平台Threads分享親身經歷，意外掀起熱議。她表示，前一晚忘記將喝剩的優酪乳收起來，沒想到隔天早上竟發現碗中出現20多隻小蟑螂，畫面令人震驚，也讓她苦笑稱這簡直是「抓小蟑螂妙招」。

通勤族惡夢！北捷「地獄車廂」再度開啟 一票人崩潰：逃不掉

隨著氣溫逐漸升高，搭乘大眾交通運輸工具的「氣味問題」再度引發討論。有網友在社群平台Threads發文表示，雖然夏天尚未正式來臨，但近期搭乘捷運時，已明顯感受到各種氣味混雜，包括體味、頭髮油垢味、狐臭、衣物未乾的潮濕味，甚至還有尿騷味與廚餘味，再加上刺鼻香水交錯，讓人直呼「地獄車廂季節再度開啟」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。