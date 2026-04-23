去歐洲工作領高薪？他抱怨惱人之處 過來人揭想念台灣仍定居原因

歐洲的優渥薪資和生活環境，讓不少台灣人嚮往。一名網友發文，稱他去法國長住過一段時間，發現歐洲人公家機關的行政效率非常差，更經常擺烏龍，他回台灣後甚至氣到不想講法語，因此認為歐洲很適合去旅遊，但並不適合長住與工作，引起網友們紛紛分享在歐洲長住的經歷。

一名網友在Threads發文，表示近期看到許多人想去歐洲工作與生活，他身為過來人認為去歐洲旅遊或短居很好，但工作並不適合。原PO分享，他數年前去法國長住，發現只要跟公家機關有關的事情，效率就會非常緩慢，各個職位來回不斷溝通、擺烏龍與失誤，「簡直不敢相信活在現代已開發國家」。

原PO認為，台灣人習慣高效率的生活，到歐洲會非常不適應，他回台灣後氣到一整年不去上法文課、「根本不想用他們的語言」。原PO強調，歐洲雖然生活氛圍非常棒，但有得必有失，你必須捨棄台灣的高效率。

此文一出，有位曾在法國長住的網友回應，他當年剛到法國時，甚至氣到拿剪刀剪掉法國的銀行卡，並跑回台灣發誓「死也不回來了」，也不想再學法文，不過之後還是回到法國巴黎生活，一住就是非常多年，現在也不知道要回台灣還是留在法國。

也有在法國住7年的網友分享，法國雖然有很多事情讓你很「賭爛」，例如高稅制，但現在住在法國鄉下生活品質卻非常好，即使沒有台灣生活機能那麼方便，不過有捨有得，一切就是選擇。

還有住在義大利20年的台灣人指出，雖然在歐洲受氣時會想起台灣的好，但偶爾也會懷念歐洲的環境，那邊食安與環境污染都沒有台灣嚴重，現在要真的放棄長住在歐洲已經很難了；更有網友指出，歐洲的行政效率雖然差，但工作時長並沒有台灣那麼長，同樣是有捨有得的問題，提醒眾人在做決定時務必三思。

歐洲薪水真的比較高嗎？有一名旅居比利時的台灣軟體工程師曾分享，他在比利時一家科技公司擔任研發工程師，年薪約14萬歐元（約合新台幣450萬元），稅後實拿約9.5至10萬歐元（約合新台幣300萬元）。儘管薪資高於在台灣的收入，但由於歐洲的高稅率，實際收入與台灣相當。顯然在衡量薪水時，也要將該國家的稅率加進去計算才準確。