沒說話也能看穿！他好奇日人如何辨識台人 網點關鍵：男性特別明顯

不同國家因為氣候、文化特色與生活習慣不一樣，人們的容貌與氣質也會出現差異。一名網友發文，稱他去日本待了一週，就算他沒說話日本人仍然能看出他的母語是中文，他很好奇日本人的辨別方式。對此，不少網友點名穿搭、妝容等特色都能分辨，還有網友精闢指出台灣男性大多髮型都是「推高不分線帽簷頭」，在日韓非常少見。

一名台灣網友在Threads發文，表示他已經在日本待一週了，很驚訝為何日本人總是能看出他的母語是「中文」，就算他沒有說話還是會被猜中。原PO說，雖然他也分得清楚日本人和中國人的長相差異，但好奇「真的那麼明顯嗎？」，對此詢問網友們的意見。

此文一出，多數網友提到穿著、打扮與妝容的差異，「很多中國人和台灣人去日本玩，都穿得很浮誇」、「穿搭很明顯」、「認真穿和認真化妝會被日本人講日文跟問路，隨便穿和不化妝是被講英文」、「穿著與妝容，比如服飾花花綠綠的不會是日本人，通常是中華系」、「有戴眼鏡的大部分都是台灣人」。

還有網友點名「髮型」的差異，台灣男性大多是推高不分線帽簷頭，這種髮型在中國、台灣、越南很常見，佔據主流地位，但是日本和韓國男性很少理這種髮型。

有網友則從其他細節辨認，「穿搭跟頭髮造型，皮膚也是，還有一些其實沒注意到的生活習慣，台灣人比較隨性一點」、「衣服、吃飯習慣和走路方式」、「口音」、「氣質跟骨架、五官特色就完全不一樣」、「口音其實還是聽得出來」。

曾在免稅店工作過的韓籍網紅「赫赫」曾拍片模仿「台客在韓國的四大特徵」，分別是走進店裡會非常害羞、會先用韓語或英語打招呼、盡量練習說韓語，以及對待店員很有禮貌，神還原的模樣讓大批網友回應，「根本就像看到出國的自己」，可見台灣人去國外旅遊的確有著不同於他國旅客的特質。