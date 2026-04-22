快訊

明起變天「中部以北下到發紅」…南部有機會解渴？氣象署曝機率

伊朗開火！扣押荷莫茲海峽2艘船 船長：被告知獲准通行

消防一度撲空！罕見廠內管制區車禍 南科群創驚傳汽車撞多輛機車釀4傷

聽新聞
0:00 / 0:00

新衣服到底要不要先洗過再穿？ 內行人曝製作內幕：不洗真的很髒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露自己的新衣服買來都直接穿，沒有事先洗過，但不少內行人都建議洗過再穿比較保險。 示意圖／AI生成
一名女網友透露自己的新衣服買來都直接穿，沒有事先洗過，但不少內行人都建議洗過再穿比較保險。 示意圖／AI生成

大多數人買了新衣服都會先洗過再穿，不過有一名女網友透露自己的新衣服買來都直接穿，沒想到卻被媽媽嫌髒，讓她聽了哭笑不得，直言「現在還有誰買新衣服要洗過才穿？」貼文引起不少討論，留言一面倒都建議原PO最好洗過再穿比較保險。

這名女網友在Threads發文表示，自己覺得新衣服是新的，直接穿就好，不需要事先洗過，但媽媽卻認為即使是新衣服還是很髒，應該洗過再穿，讓她聽了忍不住直呼「有誰現在買新衣服還會一定要洗過才會穿啊？」

貼文一出引起熱議，不少內行人吐露內幕，建議新衣服買來一定要洗過再穿，「我在成衣廠工作過，一件衣服從布匹變成妳手上拿到的衣服，真的上百人摸過沒騙妳」、「我是在更上游成衣廠做衣服的紗線，更不用說他們買去加工成大家身上穿的衣服會用多少染劑化學藥劑了」、「建議先洗過再穿，特別是黑色的，染劑放最多，深色跟淺色一定要分開洗」、「車工廠都丟地上，批發市場也是丟在外面一張布鋪著…賣過10年衣服經過」。

環境部官網曾引用外媒的報導解釋，製衣過程中所使用的化學物質也可能對人體造成危險，其中包括：鉛、甲醛、全氟碳化合物（PFCs）、偶氮染料（AZO dye）等，若沒有洗過就直接穿，當流汗或是緊身衣物（例如健身服）與皮膚摩擦時，衣服上的染料和化學物質就可能釋放到皮膚上，導致皮膚出現疹子，但人們不一定看得到這些有毒物質。

那要怎麼洗才能把衣服上的化學物質洗掉？美國一家男性服飾創辦人建議，可以把衣服從內往外翻，並放在洗衣機的冷水裡清洗，再以滾筒式烘乾機低溫烘乾，進而將衣服表面看不見的化學物質排出。

甲醛 環境部

延伸閱讀

內褲曬乾直接穿⋯人妻「胯部異物狂動」 脫下一看嚇到尖叫

「直立派 vs 滾筒派」洗衣機該怎麼選？ 過來人曝經驗：這台用了15年才壞

買二手伴娘禮服會影響運勢？她傻眼問禁忌 過來人曝解法

好市多神級白T回來了！Logo上衣再現 會員笑：穿了直接員工優惠？

相關新聞

新衣服到底要不要先洗過再穿？ 內行人曝製作內幕：不洗真的很髒

大多數人買了新衣服都會先洗過再穿，不過有一名女網友透露自己的新衣服買來都直接穿，沒想到卻被媽媽嫌髒，讓她聽了哭笑不得，直言「現在還有誰買新衣服要洗過才穿？」貼文引起不少討論，留言一面倒都建議原PO最好洗過再穿比較保險。

到日本玩刷卡別當冤大頭 「按錯1鍵」恐荷包失血

不少人出國消費都會刷卡，但若店家螢幕跳出當地貨幣和台幣兩種選項時，可千萬別選錯。旅遊粉專「發現心樂園」發文表示，日前在日本的機場購物時，就遇到選擇幣別的情況，他差點中招選到台幣，事後也提醒大家，出國刷卡「永遠選擇當地貨幣」。

滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

隨著氣溫升高與環境轉為潮濕，蟑螂進入繁殖活躍期，也讓不少家庭再度面臨「小強危機」。近日一名女網友在社群平台Threads分享親身經歷，意外掀起熱議。她表示，前一晚忘記將喝剩的優酪乳收起來，沒想到隔天早上竟發現碗中出現20多隻小蟑螂，畫面令人震驚，也讓她苦笑稱這簡直是「抓小蟑螂妙招」。

通勤族惡夢！北捷「地獄車廂」再度開啟 一票人崩潰：逃不掉

隨著氣溫逐漸升高，搭乘大眾交通運輸工具的「氣味問題」再度引發討論。有網友在社群平台Threads發文表示，雖然夏天尚未正式來臨，但近期搭乘捷運時，已明顯感受到各種氣味混雜，包括體味、頭髮油垢味、狐臭、衣物未乾的潮濕味，甚至還有尿騷味與廚餘味，再加上刺鼻香水交錯，讓人直呼「地獄車廂季節再度開啟」。

皮克敏世界地球日活動開跑！加入「Party Walk」散步種花3大獎勵可獲限定「天氣飾品」

今天4月22日是一年一度的世界地球日（Earth Day），任天堂人氣手遊皮克敏《Pikmin Bloom》也推出一系列的限時活動響應環保…

智取還是作弊？小學生用磅秤選盲盒 「科學抽盒」掀正反論戰

近日網路流傳一段影片與討論，一名小學生在店內使用自行準備的磅秤，當場跪地測量盲盒的重量，透過比對網路公開的重量資料，推測盒內的款式，成功提高抽中目標公仔的機率。該則影片逾10萬人瀏覽，男孩的行為也引發熱議，網友支持與反對的聲音兩極。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。