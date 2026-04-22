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到日本玩刷卡別當冤大頭 「按錯1鍵」恐荷包失血

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人建議民眾出國時，刷卡消費最好選擇當地貨幣，以免被收取高額手續費。示意圖／AI生成
旅遊達人建議民眾出國時，刷卡消費最好選擇當地貨幣，以免被收取高額手續費。示意圖／AI生成

不少人出國消費都會刷卡，但若店家螢幕跳出當地貨幣和台幣兩種選項時，可千萬別選錯。旅遊粉專「發現心樂園」發文表示，日前在日本的機場購物時，就遇到選擇幣別的情況，他差點中招選到台幣，事後也提醒大家，出國刷卡「永遠選擇當地貨幣」。

「發現心樂園」PO出當時刷卡結帳時螢幕上的顯示，台幣是2,362.76元，日圓則是10,730元，換算成台幣大約2,122元，兩者就差了240元。粉專提醒，在日本刷卡購物要特別注意，若刷卡機跳出「日圓」和「台幣」選項，千萬不要點選台幣。

文中表示這其實是「DCC（動態貨幣轉換）」的機制，雖然螢幕上台幣很清楚顯示花了多少錢，但背後使用的匯率，通常比一般國際信用卡的匯率差非常多，而且還會加上一筆手續費，若點錯可能會讓荷包大失血。

粉專說最簡單的應對方式就是「永遠選擇當地貨幣」，讓信用卡來幫你用最合理的匯率結算，最好再搭配一張海外高回饋的信用卡，才是出國聰明消費的王道。不過萬一印出來的簽單是台幣，最好當下立刻跟店員要求取消重刷。

旅遊達人林氏壁去（2025）年也曾在臉書發文表示，雖然自己不斷地宣導，但還是有很多人不知道「DCC」這個機制，因此他再度呼籲到海外旅遊，刷卡結帳如果遇到要選幣別情形，請選當地貨幣，否則會有高額手續費。

貨幣 日本 刷卡

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