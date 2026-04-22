滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

隨著氣溫升高與環境轉為潮濕，蟑螂進入繁殖活躍期，也讓不少家庭再度面臨「小強危機」。近日一名女網友在社群平台Threads分享親身經歷，意外掀起熱議。她表示，前一晚忘記將喝剩的優酪乳收起來，沒想到隔天早上竟發現碗中出現十多隻小蟑螂，畫面令人震驚，也讓她苦笑稱這簡直是「抓小蟑螂妙招」。

從她分享的照片中可見，碗中還有少量的白色優酪乳，裡面漂浮著20多隻的小蟑螂，貼文曝光後迅速吸引關注，不少網友留言表示驚訝與噁心，也有人調侃「我覺得一開始妳有記得清掉，就不會有蟑螂」，甚至指出這種方式可能反而吸引更多蟑螂上門，「等於幫牠們補充營養」。

不過，也有網友從中延伸出「誘捕蟑螂」的概念，建議可在優酪乳中加入硼砂或硼酸，提升滅蟑效果。對此，「袋鼠藥師」補充說明，優酪乳若混合硼酸，蟑螂攝取後會破壞消化系統，並影響其新陳代謝與滲透壓，最終導致脫水死亡。類似原理也可應用於其他常見食物，例如啤酒或泡麵剩湯，其中又以啤酒的吸引力最強。

家事達人陳映如也曾在臉書分享「啤酒誘捕法」，只需將啤酒倒入瓶中，並將瓶身斜靠牆面，利用氣味吸引蟑螂爬入，由於瓶口傾斜，蟑螂容易進入卻難以逃出，達到簡易捕捉效果。

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