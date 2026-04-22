快訊

吳卓源認了！被爆和朱軒洋「舊情復燃」她親筆信護愛

被李貞秀私訊索討金錢、要求「錢要乾淨」？陳清龍回應了

為兩國對話鋪路...伊朗稱美有意解除封鎖「油價應聲轉跌」 但又有貨櫃輪被擊

聽新聞
0:00 / 0:00

滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名女網友忘了把喝剩的優酪乳收起來，沒想到隔天發現碗裡面有20幾隻小隻蟑螂，讓她相當訝異。 示意圖／ingimage
有一名女網友忘了把喝剩的優酪乳收起來，沒想到隔天發現碗裡面有20幾隻小隻蟑螂，讓她相當訝異。 示意圖／ingimage

隨著氣溫升高與環境轉為潮濕，蟑螂進入繁殖活躍期，也讓不少家庭再度面臨「小強危機」。近日一名女網友在社群平台Threads分享親身經歷，意外掀起熱議。她表示，前一晚忘記將喝剩的優酪乳收起來，沒想到隔天早上竟發現碗中出現十多隻小蟑螂，畫面令人震驚，也讓她苦笑稱這簡直是「抓小蟑螂妙招」。

從她分享的照片中可見，碗中還有少量的白色優酪乳，裡面漂浮著20多隻的小蟑螂，貼文曝光後迅速吸引關注，不少網友留言表示驚訝與噁心，也有人調侃「我覺得一開始妳有記得清掉，就不會有蟑螂」，甚至指出這種方式可能反而吸引更多蟑螂上門，「等於幫牠們補充營養」。

不過，也有網友從中延伸出「誘捕蟑螂」的概念，建議可在優酪乳中加入硼砂或硼酸，提升滅蟑效果。對此，「袋鼠藥師」補充說明，優酪乳若混合硼酸，蟑螂攝取後會破壞消化系統，並影響其新陳代謝與滲透壓，最終導致脫水死亡。類似原理也可應用於其他常見食物，例如啤酒或泡麵剩湯，其中又以啤酒的吸引力最強。

家事達人陳映如也曾在臉書分享「啤酒誘捕法」，只需將啤酒倒入瓶中，並將瓶身斜靠牆面，利用氣味吸引蟑螂爬入，由於瓶口傾斜，蟑螂容易進入卻難以逃出，達到簡易捕捉效果。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蟑螂 優酪乳

延伸閱讀

食安風暴誰能安心吃？網狂推「最乾淨餐飲名單」：比衛生局還嚴格

不只去污還除臭！全聯「清潔神物」僅銅板價 內行曝：蟑螂都消失了

監視器拍到白霧飄動！妹子曝冷氣下方詭異現象 網卻歪樓：先救房間

相關新聞

滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

隨著氣溫升高與環境轉為潮濕，蟑螂進入繁殖活躍期，也讓不少家庭再度面臨「小強危機」。近日一名女網友在社群平台Threads分享親身經歷，意外掀起熱議。她表示，前一晚忘記將喝剩的優酪乳收起來，沒想到隔天早上竟發現碗中出現20多隻小蟑螂，畫面令人震驚，也讓她苦笑稱這簡直是「抓小蟑螂妙招」。

通勤族惡夢！北捷「地獄車廂」再度開啟 一票人崩潰：逃不掉

隨著氣溫逐漸升高，搭乘大眾交通運輸工具的「氣味問題」再度引發討論。有網友在社群平台Threads發文表示，雖然夏天尚未正式來臨，但近期搭乘捷運時，已明顯感受到各種氣味混雜，包括體味、頭髮油垢味、狐臭、衣物未乾的潮濕味，甚至還有尿騷味與廚餘味，再加上刺鼻香水交錯，讓人直呼「地獄車廂季節再度開啟」。

皮克敏世界地球日活動開跑！加入「Party Walk」散步種花3大獎勵可獲限定「天氣飾品」

今天4月22日是一年一度的世界地球日（Earth Day），任天堂人氣手遊皮克敏《Pikmin Bloom》也推出一系列的限時活動響應環保…

智取還是作弊？小學生用磅秤選盲盒 「科學抽盒」掀正反論戰

近日網路流傳一段影片與討論，一名小學生在店內使用自行準備的磅秤，當場跪地測量盲盒的重量，透過比對網路公開的重量資料，推測盒內的款式，成功提高抽中目標公仔的機率。該則影片逾10萬人瀏覽，男孩的行為也引發熱議，網友支持與反對的聲音兩極。

台男「吃薯條1動作」引日本店員關心！網爆共鳴：會被斜眼

一名台灣男子在日本速食店用餐時，因將整包薯條倒入口中引發店員關心，令他感到錯愕。該事件在網路上引發熱議，討論日本與台灣的飲食文化差異及公共用餐禮儀。

他來台4年才知這款「日常小物」中文名 日網一看崩潰：有點噁心

近日一名曾在台灣生活4年的日本網友在社群平台 X（原 Twitter）上分享，自己直到最近才知道日文稱為「Shu Shu」（シュシュ）的抓皺髮圈，在台灣竟然有另一個名稱，貼文一出隨即引發台日兩地網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。