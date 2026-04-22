快訊

吳卓源認了！被爆和朱軒洋「舊情復燃」她親筆信護愛

被李貞秀私訊索討金錢、要求「錢要乾淨」？陳清龍回應了

為兩國對話鋪路...伊朗稱美有意解除封鎖「油價應聲轉跌」 但又有貨櫃輪被擊

聽新聞
0:00 / 0:00

通勤族惡夢！北捷「地獄車廂」再度開啟 一票人崩潰：逃不掉

聯合新聞網／ 綜合報導
許多通勤族都會搭乘捷運、公車來上班上課，但夏天天氣悶熱容易流汗，也讓不少人抱怨搭乘大眾運輸工具時會聞到異味。 圖／聯合報系資料照片
許多通勤族都會搭乘捷運、公車來上班上課，但夏天天氣悶熱容易流汗，也讓不少人抱怨搭乘大眾運輸工具時會聞到異味。 圖／聯合報系資料照片

隨著氣溫逐漸升高，搭乘大眾交通運輸工具的「氣味問題」再度引發討論。有網友在社群平台Threads發文表示，雖然夏天尚未正式來臨，但近期搭乘捷運時，已明顯感受到各種氣味混雜，包括體味、頭髮油垢味、狐臭、衣物未乾的潮濕味，甚至還有尿騷味與廚餘味，再加上刺鼻香水交錯，讓人直呼「地獄車廂季節再度開啟」。

原PO指出，自己只是如實描述通勤時的感受，並未針對特定族群，同時也強調台灣大眾運輸依然便宜且乾淨，因此仍會持續搭乘。不過貼文曝光後，引起大量通勤族共鳴，不少人留言表示，「人擠人時汗臭味真的逃不了」、「今天已經被狐臭攻擊一波」、「還有男性汗臭味，那個味根本都逃不了，人擠人時真的會崩潰」、「我還是有戴口罩，但是移工刺鼻香水味還是聞得到」、「汗酸跟狐臭味超可怕」、「捷運應該讓冷氣再冷一點，是可以改善味道」、「在大眾交通運輸中我都是戴口罩的，防飛沫和味道」。

還有網友提到，問題不僅在於流汗本身，而是缺乏基本的體味管理習慣，例如未及時更換衣物或使用止汗產品。有留言指出，「其實很多人不知道自己有味道」，也有人呼籲「至少上車前換件乾淨衣服」，顯示氣味問題在密閉空間中特別容易被放大。

有些人為了避開難聞的氣味，寧願自己開車或騎車，不然就是搭乘計程車，「所以我寧願自己騎車或開車，也盡量不要坐大眾運輸」、「只能都坐Uber了」、「自己開車騎車就沒這些問題了」。

網路溫度計》去（2025）年整理出「十大令人尷尬的身體異味聲量排行」，包含鼻腔異味、汗臭、私密處異味、頭臭等，最多人點名的就是「狐臭」，因為這類味道通常濃烈、具辨識度，即使噴香水也很難完全蓋住。

北捷 捷運 大眾運輸

延伸閱讀

容易暈車！他細數「電動公車」缺點 司機揭風險：都不喜歡開

高鐵、火車置物袋別亂放 台灣人「1舉動」惹怒通勤族：太沒公德心

香港港島去啟德被5司機拒載！說要交班、不熟路 她看七欖賽超無奈

台灣最值得一去的景點在哪？ 網點名離島、高山：這地方去4次也不膩

相關新聞

滅蟑新武器！她用1飲品捕獲20多隻小蟑螂 專家曝加這物效果更強

隨著氣溫升高與環境轉為潮濕，蟑螂進入繁殖活躍期，也讓不少家庭再度面臨「小強危機」。近日一名女網友在社群平台Threads分享親身經歷，意外掀起熱議。她表示，前一晚忘記將喝剩的優酪乳收起來，沒想到隔天早上竟發現碗中出現20多隻小蟑螂，畫面令人震驚，也讓她苦笑稱這簡直是「抓小蟑螂妙招」。

通勤族惡夢！北捷「地獄車廂」再度開啟 一票人崩潰：逃不掉

隨著氣溫逐漸升高，搭乘大眾交通運輸工具的「氣味問題」再度引發討論。有網友在社群平台Threads發文表示，雖然夏天尚未正式來臨，但近期搭乘捷運時，已明顯感受到各種氣味混雜，包括體味、頭髮油垢味、狐臭、衣物未乾的潮濕味，甚至還有尿騷味與廚餘味，再加上刺鼻香水交錯，讓人直呼「地獄車廂季節再度開啟」。

皮克敏世界地球日活動開跑！加入「Party Walk」散步種花3大獎勵可獲限定「天氣飾品」

今天4月22日是一年一度的世界地球日（Earth Day），任天堂人氣手遊皮克敏《Pikmin Bloom》也推出一系列的限時活動響應環保…

智取還是作弊？小學生用磅秤選盲盒 「科學抽盒」掀正反論戰

近日網路流傳一段影片與討論，一名小學生在店內使用自行準備的磅秤，當場跪地測量盲盒的重量，透過比對網路公開的重量資料，推測盒內的款式，成功提高抽中目標公仔的機率。該則影片逾10萬人瀏覽，男孩的行為也引發熱議，網友支持與反對的聲音兩極。

台男「吃薯條1動作」引日本店員關心！網爆共鳴：會被斜眼

一名台灣男子在日本速食店用餐時，因將整包薯條倒入口中引發店員關心，令他感到錯愕。該事件在網路上引發熱議，討論日本與台灣的飲食文化差異及公共用餐禮儀。

他來台4年才知這款「日常小物」中文名 日網一看崩潰：有點噁心

近日一名曾在台灣生活4年的日本網友在社群平台 X（原 Twitter）上分享，自己直到最近才知道日文稱為「Shu Shu」（シュシュ）的抓皺髮圈，在台灣竟然有另一個名稱，貼文一出隨即引發台日兩地網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。