皮克敏世界地球日活動開跑！加入「Party Walk」散步種花3大獎勵可獲限定「天氣飾品」

今天4月22日是一年一度的世界地球日（Earth Day），任天堂人氣手遊皮克敏《Pikmin Bloom》也推出一系列的限時活動響應環保，包括Party Walk、天氣主題道具的飾品皮克敏，以及限定組合包的促銷。皮克敏官網表示，「這次重點不在於你走了多遠，而在於你留下了什麼花朵」。

迎接世界地球日，任天堂（Niantic）旗下手機遊戲皮克敏在台灣時間22日中午12時起至27日下午4時推出限時「Party Walk」全球活動，玩家只要透過每天走路和種花，其間所栽種的每一朵花，無論任何品種都會納入全球累計進度。

此外，當玩家達成指定里程碑後，將可解鎖最多三株大花苗，每株獎勵的大花苗都會培育出天氣主題的飾品皮克敏。

舉例來說，當全球玩家累積種植達10億株花朵時，可獲得「樹葉帽」飾品皮克敏，達20億株則解鎖「雪飾品」皮克敏（藍色或白色），達到30億株，則可取得「金色禮物貼紙」飾品皮克敏。

在促銷代碼部分，只要到「皮克敏網路商店」輸入促銷代碼「PWEARTH26」，就能獲得限定花瓣，香豌豆花瓣（白、黃、紅、藍）各30片和種花加速劑，每位使用者可使用一次代碼。

值得注意的是，玩家需透過《Pikmin Bloom》官方所指定的連結或掃描QR Code加入「Party Walk」，栽種的花朵才能計入全球共同目標。活動結束後，僅有參與者可於遊戲內領取花苗獎勵，若未參加本次Party Walk，將無法獲得任何花苗。