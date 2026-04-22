智取還是作弊？小學生用磅秤選盲盒 「科學抽盒」掀正反論戰

近日Threads流傳一段影片與討論，一名小學生在店內使用自行準備的磅秤，當場跪地測量盲盒的重量，透過比對網路公開的重量資料，推測盒內的款式，成功提高抽中目標公仔的機率。該則影片逾10萬人瀏覽，男孩的行為也引發熱議，網友支持與反對的聲音兩極。

盲盒文化近年隨著POP MART等品牌興起，主打隨機抽取的消費體驗，讓消費者在未知中獲得驚喜。然而，隨著玩家經驗累積，網路上逐漸出現各種「破解方法」，包含手感判斷、搖晃聲音，甚至精確到以重量區分款式。

此次事件中的小學生，被部分網友稱讚「懂得運用科學」、「聰明利用資訊」、「不靠運氣靠分析」、「比一堆用搖的、偷撕開的好多了」，認為其行為類似應用概率論與觀察能力，且過程中並未直接破壞商品或違反法律，是一種聰明的消費策略。

有網友分享也曾經使用過同樣方式在店內挑選盲盒，「老闆還開心地說，選到你要的，就算你厲害。」也有人透露，曾經用相同方式得到想要的指定款。不少人指出，這是一種智取的方式，欣賞男童會設立目標，能找到問題並擬定解決方案，還有付諸行動的執行力。

不過，反對聲音則指出，盲盒的核心價值在於「公平隨機」，若透過工具獲取額外資訊，將對其他消費者不公平，等同變相破壞遊戲的公平性規則。有網友直言：「這不是偷看，但效果和偷看沒有差別。」也有人擔憂，若此風氣擴散，將影響整體消費體驗，甚至導致一般消費者難以抽中盲盒的熱門款式。

此外，有網友透露，部分店家早已注意到有類似的情況，將會透過加入乾燥劑或其他配重物，來干擾消費者對重量的判斷，甚至有店家明文禁止在店內使用磅秤，以維持販售公平性。

有網友指出，此類爭議本質上是「資訊不對稱」的問題。當部分消費者掌握更多資訊或工具時，市場的公平性便會受到挑戰。雖然當場測重量的行為未必違法，但是否符合社會普遍接受的道德標準，仍有討論空間。