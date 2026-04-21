他來台4年才知這款「日常小物」中文名 日網一看崩潰：有點噁心

近日一名曾在台灣生活4年的日本網友在社群平台 X（原 Twitter）上分享，自己直到最近才知道日文稱為「Shu Shu」（シュシュ）的抓皺髮圈，在台灣竟然有另一個名稱，貼文一出隨即引發台日兩地網友熱烈討論。

原PO表示，自己在台灣住了4年，第一次知道シュシュ（髮圈）的中文名稱是大腸束，「總覺得有點討厭」，並附上髮圈照片。照片一曝光，一票日本網友直呼，「一想到頭上綁著『大腸』就覺得好噁心」、「大阪世博吉祥物的脈脈會被叫大腸君嗎？」、「我以後看到髮圈都會想到大腸了...」、「不可否認的是，真的長得蠻像，所以即使我不喜歡『大腸束』這個稱呼，但也不知道要怎麼反駁」，甚至有南韓網友指出，「在南韓也叫它『腸子髮圈』（곱창밴드）誒」。

不過，也有不少台灣網友是頭一次聽到「大腸束」這個名字，「我在台灣活了三十幾年，也是第一次知道這個名稱」、「慘了，我只聽過髮圈跟啾啾（蝴蝶結）」、「身邊都是叫它大腸圈、大腸髮圈，『束』是第一次看到」。

據了解，大腸髮圈（scrunchie）的專利是美國人洛米·瑞夫森（Rommy Revson）於1987年申請。直到現在，由於大腸髮圈造型百搭、舒適度高等優點，仍是許多人喜愛的時尚配件之一。