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他買好市多「不合胃口」退貨女友嫌丟臉 網相挺：沒濫用就ok

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多（Costco）的退貨機制經常引起消費者討論。美聯社
好市多（Costco）的退貨機制經常引起消費者討論。美聯社

一名男網友近日在論壇Dcard發文，分享自己與女友因「退貨習慣」引發爭執的經驗。他表示自己平時喜歡逛好市多Costco），看到新進食品常會購買嚐鮮，但若實際食用後覺得不合胃口，便會依規定辦理退貨。不過此舉卻遭女友批評「很丟臉」，雙方因此爆發口角。

原PO指出，女友認為商品既然已經開封、使用過，即使只是口味不合，也不應再退貨，且購買前本就可參考網路評價，降低踩雷機率；但他反駁，「吃過才知道合不合胃口」，認為退貨機制本來就是會員權益的一部分。雙方爭論過程中，他還提及女友過去曾因個人因素退過特定品牌產品，結果對方就爆氣了。

貼文曝光後引發網友兩派論戰。一派認為，從企業角度來看，消費者嘗試新品並回饋「不符合期待」的資訊，本身也是一種市場回饋機制，有助業者評估商品去留；且會員制賣場本就以年費為主要收入來源，適度退貨並不影響整體營運，只要非長期高頻率退貨，通常不會有問題。

也有網友指出，個人口味本就主觀，「網路評價無法取代實際體驗」，支持原PO依規定退貨，認為只要沒有明顯濫用，例如吃到所剩無幾才申請退貨，都屬合理範圍。

不過另一派網友則持反對意見，直言此舉雖符合制度，但觀感不佳，甚至批評是「把退貨機制當試吃」，認為應為自身選擇負責，「不喜歡就下次不要再買」。也有人直言「丟臉不至於，但自己不會這樣做」，強調價值觀差異才是衝突主因。此外，也有網友持中立態度，認為既然制度允許退貨，外界無須過度批評，但情侶間對於消費觀念不同，才是爭執關鍵，「找價值觀相近的人更重要」。

近期也有不少好市多會員討論升級黑鑽卡是否划算？有網友分享，當初抱著「試試看」的心態升級黑鑽會員，但實際使用一年後發現，2%消費回饋累積下來相當有感，若再搭配聯名卡優惠，整體回饋甚至高於預期，因此即便年費要3000元，仍選擇續卡。也有會員指出，只要年消費金額超過7萬5000元，多半就能回本；另有人認為，黑鑽卡價值不僅在回饋金，還包含多項專屬優惠，甚至連國外訂房等服務也具吸引力。

好市多 Costco

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