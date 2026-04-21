國旅連住兩晚不打掃、不換毛巾！他怨「我有付錢」 網曝日本貼心做法

國旅的價格與居住品質一直是網友們討論的焦點。一名網友發文，稱他入住一間國內飯店時，發現其規定連住兩晚不提供打掃與毛巾更換的服務，讓他直呼「好傻眼」。對此，有旅宿業者出面解釋，因曾發生過旅客錢包疑似遺失、最後在行李箱的外套口袋內發現的事件，於是為避免不必要的誤會，旅客續住期間房務人員不會進到房間內打掃。

一名網友在Threads發文，他曬出一間國內飯店的入住須知，第三條規定寫著：「續住兩晚期間，將不提供每日打掃與毛巾更換服務」，原PO看到後傻眼直呼「我第二晚沒付錢嗎？」，同時也質疑：「難道國旅還要自己打掃跟帶毛巾？」對此詢問網友們的意見。

此文一出，許多網友紛紛抨擊國旅的品質，「連毛巾都不給換真的是挺過分的」、「現在就打著環保的名義減配備，一堆都不提供備品了」、「以後國旅可能要配合衛生，需要自己帶床墊跟枕頭吧」、「不打掃可以接受，但不換毛巾太誇張」。

不過也有旅宿業者出面回應，指出去年有位旅客退房時表明錢包不見，尋找了將近一小時，最終在旅客行李箱內的外套口袋發現，但因為旅客續住期間有請房務人員幫忙更換垃圾袋，「當下的氣氛其實有些尷尬」。

業者表示，為了避免與旅客間不必要的誤會，飯店規定「不進旅客房間更換垃圾袋」，旅客續住時仍然會提供新毛巾、衛生紙與垃圾袋，就放在房門外的層板上，旅客如果有需要可以自行更換。此外如果旅客希望房務人員吸地、拖地的話，告知後業者也願意安排處理。

還有不少網友指出許多日本飯店也不打掃，但住房客可把垃圾桶與髒毛巾放在門口，房務人員會收走，並將乾淨的毛巾、浴巾等備品掛在門口，方便房客更換。如果選擇不進房打掃的方案，有些店家還會提供販賣機使用的代幣，讓房客去投幣換小飲品，飯店既節省人力又滿足房客需求，非常貼心。

國旅不提供備品屢屢引發爭議，曾有位網友帶著女兒去南部入住一間「親子友善」飯店，晚上發現忘了帶牙膏，於是詢問櫃檯是否能提供，櫃台表示需要付費購買「一組100元」，而且必須親自下樓買，讓他非常不滿意，怒批「這種高級飯店低級服務，誰愛住誰住」。