快訊

襪子訂單瘋狂湧入！台南百年布莊驚嚇發問 才知爆單功臣竟是日本巨星

日本自衛隊訓練傳彈藥爆炸 多人遭波及、3名隊員失去意識

日本東北外海規模7.7強震 林氏璧：上次巨大海嘯已400年…恐是達臨界點

聽新聞
0:00 / 0:00

國旅連住兩晚不打掃、不換毛巾！他怨「我有付錢」 網曝日本貼心做法

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友入住一間國內飯店時，發現規定住兩晚不提供打掃與毛巾更換的服務，直呼「傻眼」。示意圖／ingimage
有網友入住一間國內飯店時，發現規定住兩晚不提供打掃與毛巾更換的服務，直呼「傻眼」。示意圖／ingimage

國旅的價格與居住品質一直是網友們討論的焦點。一名網友發文，稱他入住一間國內飯店時，發現其規定連住兩晚不提供打掃與毛巾更換的服務，讓他直呼「好傻眼」。對此，有旅宿業者出面解釋，因曾發生過旅客錢包疑似遺失、最後在行李箱的外套口袋內發現的事件，於是為避免不必要的誤會，旅客續住期間房務人員不會進到房間內打掃。

一名網友在Threads發文，他曬出一間國內飯店的入住須知，第三條規定寫著：「續住兩晚期間，將不提供每日打掃與毛巾更換服務」，原PO看到後傻眼直呼「我第二晚沒付錢嗎？」，同時也質疑：「難道國旅還要自己打掃跟帶毛巾？」對此詢問網友們的意見。

此文一出，許多網友紛紛抨擊國旅的品質，「連毛巾都不給換真的是挺過分的」、「現在就打著環保的名義減配備，一堆都不提供備品了」、「以後國旅可能要配合衛生，需要自己帶床墊跟枕頭吧」、「不打掃可以接受，但不換毛巾太誇張」。

不過也有旅宿業者出面回應，指出去年有位旅客退房時表明錢包不見，尋找了將近一小時，最終在旅客行李箱內的外套口袋發現，但因為旅客續住期間有請房務人員幫忙更換垃圾袋，「當下的氣氛其實有些尷尬」。

業者表示，為了避免與旅客間不必要的誤會，飯店規定「不進旅客房間更換垃圾袋」，旅客續住時仍然會提供新毛巾、衛生紙與垃圾袋，就放在房門外的層板上，旅客如果有需要可以自行更換。此外如果旅客希望房務人員吸地、拖地的話，告知後業者也願意安排處理。

還有不少網友指出許多日本飯店也不打掃，但住房客可把垃圾桶與髒毛巾放在門口，房務人員會收走，並將乾淨的毛巾、浴巾等備品掛在門口，方便房客更換。如果選擇不進房打掃的方案，有些店家還會提供販賣機使用的代幣，讓房客去投幣換小飲品，飯店既節省人力又滿足房客需求，非常貼心。

國旅不提供備品屢屢引發爭議，曾有位網友帶著女兒去南部入住一間「親子友善」飯店，晚上發現忘了帶牙膏，於是詢問櫃檯是否能提供，櫃台表示需要付費購買「一組100元」，而且必須親自下樓買，讓他非常不滿意，怒批「這種高級飯店低級服務，誰愛住誰住」。

國旅 飯店 房務員 毛巾

延伸閱讀

夜市最暴利攤位是哪一攤？42萬人熱議 網點名它：超級印鈔機

以為詐騙？中油員工突請求「借發票買咖啡」 內行揭真相 ：社畜的無奈罷了

獨旅救星來了！韓國炸雞改推小份量 粉專讚：再也不怕吃不完

沒過期也不能飛！旅客護照剩5個月卡關 旅行社「1反應」遭網狂酸：有夠雷

相關新聞

他買好市多「不合胃口」退貨女友嫌丟臉 網相挺：沒濫用就ok

一名男網友近日在論壇Dcard發文，分享自己與女友因「退貨習慣」引發爭執的經驗。他表示自己平時喜歡逛好市多（Costco），看到新進食品常會購買嚐鮮，但若實際食用後覺得不合胃口，便會依規定辦理退貨。不過此舉卻遭女友批評「很丟臉」，雙方因此爆發口角。

國旅連住兩晚不打掃、不換毛巾！他怨「我有付錢」 網曝日本貼心做法

國旅的價格與居住品質一直是網友們討論的焦點。一名網友發文，稱他入住一間國內飯店時，發現其規定繼續兩晚不提供打掃與毛巾更換的服務，讓他直呼「好傻眼」。對此，有業者出面解釋，因為之前發生過旅客錢包疑似遺失、最後在行李箱的外套口袋內發現的事件，於是避免不必要的誤會，旅客續住期間房務人員不會進到房間內打掃。

忍野八海也上榜？網點名日本踩雷景點 旅遊達人搖頭：問題不在景點

一名網友近日在Threads發起討論「說一個你在日本最後悔去的地方」，並率先點名藏王狐狸村，貼文迅速吸引約198萬次瀏覽、近3000則留言，引發大批旅客分享自身經驗，掀起一波「日本踩雷景點」討論。

獨旅救星來了！韓國炸雞改推小份量 粉專讚：再也不怕吃不完

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，許多旅客到韓國旅遊時，常因炸雞份量過大而卻步，過去不少店家一點就是整隻雞，對於兩人以下或獨旅者而言，往往吃到最後「懷疑人生」，成為不少人共同困擾。

夜市最暴利攤位是哪一攤？42萬人熱議 網點名它：超級印鈔機

一名網友在Threads發問「夜市最暴利的攤位是什麼？」引發超過42萬次瀏覽，掀起熱烈討論。不少人直指夜市遊戲攤是「隱藏印鈔機」，認為套圈圈、打彈珠、射氣球等攤位獲利驚人，是夜市最賺錢的類型之一。

在日本地鐵穿拖鞋超突兀？他實測全站「只有自己」 網搖頭：地點是關鍵

一名網友近日在Threads附上影片分享赴日旅遊觀察，只見原PO在日本地鐵穿著夾腳拖，卻發現周圍幾乎沒有人做出相同穿搭，畫面形成強烈對比，引發網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。