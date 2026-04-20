忍野八海也上榜？網點名日本踩雷景點 旅遊達人搖頭：問題不在景點

一名網友近日在Threads發起討論「說一個你在日本最後悔去的地方」，並率先點名藏王狐狸村，貼文迅速吸引約198萬次瀏覽、近3000則留言，引發大批旅客分享自身經驗，掀起一波「日本踩雷景點」討論。

留言中，不少人點名多個知名景點，包括忍野八海、金鱗湖、天王寺動物園與北海道熊牧場等，有人直言「就幾個池塘而已」、「動物看起來很可憐」，也有網友對仙台留下「不知道要去哪裡」的印象。

不過也有另一派網友出面「補血」，認為景點本身並非問題，而是造訪時機不同影響體驗。例如金鱗湖在冬季清晨常有霧氣繚繞，被形容為「仙氣十足」，而忍野八海則建議清晨前往，才能避開人潮並欣賞如同仙境的景色。

針對討論，旅遊達人林氏璧也發文表示，許多被點名的景點其實跟「時間與季節」高度相關，例如金鱗湖最具特色的是晨霧、夕陽與紅葉季，若在天氣不佳時造訪，自然容易產生落差。他認為，與其說是景點踩雷，不如說是行前準備或運氣影響體驗。

林氏璧也補充，即使評價兩極，許多景點仍各有其魅力，例如由布院的湯之坪街道與金鱗湖距離不遠，多數旅客仍會順道造訪。他坦言自己較難說出真正「後悔」的地點，認為日本多數觀光景點仍能感受到用心之處，關鍵在於是否在對的時間遇見。