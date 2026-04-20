聽新聞
0:00 / 0:00
忍野八海也上榜？網點名日本踩雷景點 旅遊達人搖頭：問題不在景點
一名網友近日在Threads發起討論「說一個你在日本最後悔去的地方」，並率先點名藏王狐狸村，貼文迅速吸引約198萬次瀏覽、近3000則留言，引發大批旅客分享自身經驗，掀起一波「日本踩雷景點」討論。
留言中，不少人點名多個知名景點，包括忍野八海、金鱗湖、天王寺動物園與北海道熊牧場等，有人直言「就幾個池塘而已」、「動物看起來很可憐」，也有網友對仙台留下「不知道要去哪裡」的印象。
不過也有另一派網友出面「補血」，認為景點本身並非問題，而是造訪時機不同影響體驗。例如金鱗湖在冬季清晨常有霧氣繚繞，被形容為「仙氣十足」，而忍野八海則建議清晨前往，才能避開人潮並欣賞如同仙境的景色。
針對討論，旅遊達人林氏璧也發文表示，許多被點名的景點其實跟「時間與季節」高度相關，例如金鱗湖最具特色的是晨霧、夕陽與紅葉季，若在天氣不佳時造訪，自然容易產生落差。他認為，與其說是景點踩雷，不如說是行前準備或運氣影響體驗。
林氏璧也補充，即使評價兩極，許多景點仍各有其魅力，例如由布院的湯之坪街道與金鱗湖距離不遠，多數旅客仍會順道造訪。他坦言自己較難說出真正「後悔」的地點，認為日本多數觀光景點仍能感受到用心之處，關鍵在於是否在對的時間遇見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。