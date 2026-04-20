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獨旅救星來了！韓國炸雞改推小份量 粉專讚：再也不怕吃不完

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊粉專指出，許多旅客到韓國旅遊時常因炸雞份量過大而卻步，成為不少人共同困擾。 示意圖／ingimage
旅遊粉專指出，許多旅客到韓國旅遊時常因炸雞份量過大而卻步，成為不少人共同困擾。 示意圖／ingimage

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」分享，許多旅客到韓國旅遊時，常因炸雞份量過大而卻步，過去不少店家一點就是整隻雞，對於兩人以下或獨旅者而言，往往吃到最後「懷疑人生」，成為不少人共同困擾。

不過近年韓國炸雞市場逐漸轉變，不少連鎖品牌開始推出小份量或半隻雞選項，讓消費者有更多彈性選擇。以僑村炸雞為例，已推出偏單人份量的餐點，或在品項中標示「S」與「半隻（반마리）」等字樣，降低用餐門檻。

另一家知名品牌BBQ炸雞，同樣在菜單中加入半隻雞選項，價格約落在1萬2至1萬3韓元之間（約257至278元新台幣）。對於食量較小或偏好獨旅的旅客而言，即使一個人也能輕鬆享受韓式炸雞，不再因份量問題放棄。

不過粉專也提醒，韓國外送多設有低消限制，若僅點小份量炸雞，可能較難達標，建議選擇自取或搭配飲料、副食一同下單。整體而言，小份量趨勢讓韓國炸雞文化更貼近日常需求，也提升旅客用餐便利性。

而想吃韓式炸雞沒辦法飛韓國也沒關係，在台灣同樣能吃到道地美味！來自韓國的Bonchon本村韓食炸雞宣布持續拓展版圖，將於4月23日進駐台北小巨蛋商圈，成為全台第8間門市，主打首爾霓虹街頭風格與塗鴉設計，打造沉浸式用餐空間。

為慶祝開幕，多家品牌同步推出優惠活動。Bonchon本村韓食炸雞於4月23日至25日祭出買一送一限量活動；拿坡里披薩．炸雞推出烤雞與炸雞優惠組合；三商炸雞則主打檸檬雞翅與買6送6方案，讓消費者不出國也能享受多元炸雞選擇。

韓國 旅遊 炸雞

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