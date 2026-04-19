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夜市最暴利攤位是哪一攤？42萬人熱議 網點名它：超級印鈔機

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Threads發問「夜市最暴利的攤位是什麼？」引發超過42萬次瀏覽，掀起熱烈討論。 記者胡經周／攝影
一名網友在Threads發問「夜市最暴利的攤位是什麼？」引發超過42萬次瀏覽，掀起熱烈討論。 記者胡經周／攝影

一名網友在Threads發問「夜市最暴利的攤位是什麼？」引發超過42萬次瀏覽，掀起熱烈討論。不少人直指夜市遊戲攤是「隱藏印鈔機」，認為套圈圈、打彈珠、射氣球等攤位獲利驚人，是夜市最賺錢的類型之一。

有網友分享實際經驗，指出自己曾在夜市遊戲攤花費數千元仍未中獎，「我上次在台南大東夜市的籃球攤噴了5千多，之後跑到饒河的飛鏢射氣球噴了6千多」；也有人透露親友經營套圈圈攤位，甚至已累積5棟房產，讓網友直呼「超級印鈔機」。

除了遊戲攤外，也有網友點名其他夜市熱門攤位，包括玉米杯、骰子牛、章魚燒與地瓜球等小吃紛紛上榜，認為部分商品售價與成本落差大，被形容為觀光客最容易誤傷荷包的區域。

不過也有不同聲音指出，夜市並非所有攤位都暴利。有攤商經營者與網友表示，生意好才看起來賺得多，但實際仍需承擔人潮不穩、天氣影響與長時間工作等風險，「很多也是過生活而已」，也有人認為這些收入是靠時間與勞力換來的。

另一方面，也有網友曾在PTT提到台灣夜市雖然知名，但正面臨逐漸沒落的現象。指出從觀光新聞可見，不少夜市攤位數量減少，即使有名人或觀光熱潮加持，整體規模仍不如以往。

夜市衰退與多項因素有關，包括觀光客消費力下降、租金與食材成本上升、缺工問題，以及疫情與疫病影響等，使得攤商經營壓力增加，部分夜市甚至出現攤位縮減情況。

此外，網友也指出夜市面臨價格與競爭力的問題，「變貴之後就不夜市了」、「夏天太熱，而且價格跟美食街差不多」、「又貴又熱然後衛生堪憂，所以越來越少人去」。

夜市 攤販

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