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在日本地鐵穿拖鞋超突兀？他實測全站「只有自己」 網搖頭：地點是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日分享自己在日本地鐵穿著夾腳拖，卻發現周圍幾乎沒有人做出相同穿搭。 示意圖／ingimage
一名網友近日分享自己在日本地鐵穿著夾腳拖，卻發現周圍幾乎沒有人做出相同穿搭。 示意圖／ingimage

一名網友近日在Threads附上影片分享赴日旅遊觀察，只見原PO在日本地鐵穿著夾腳拖，卻發現周圍幾乎沒有人做出相同穿搭，畫面形成強烈對比，引發網友熱烈討論。

有網友直言，在日本多數正式或公共場合穿拖鞋被視為不禮貌，「日本除了去海灘或自己家裡，沒人會在外面穿拖鞋，因為這在日本叫做『沒禮貌』」，甚至有人批評「出國丟臉還自以為是的最佳範例」。

也有不同聲音指出，情境與地點才是關鍵。有網友分析，原PO拍攝地點為東京通勤車站，上班族居多，本就較少人穿拖鞋，「上下班時間的台北捷運也幾乎沒人會穿拖鞋啊」；另有人分享夏季經驗，指出7、8月日本天氣炎熱，能看到拖鞋或搭配襪子的穿法。

針對爭議，嫁來台灣的日本網紅Mana也說明，在鄉下、沖繩或海邊地區穿拖鞋沒有問題，但在東京等都市環境較不適合，直言「在東京比較『打妹（日文，不可以的意思）』」。

除了穿拖鞋話題，也有網友曾討論台灣旅客常見行為。一名男網友在Dcard指出，台灣人在日本旅遊時，常出現一些在當地被視為不禮貌的習慣，例如邊走邊吃、走路突然停下或吃飯滑手機等，容易引起側目。

該網友整理多項情境指出，像是在電車內背後背包不拿下、用餐後桌面凌亂等，都可能影響他人空間或環境整潔。這些行為在台灣相對常見，但在日本社會更重視公共秩序與他人感受，因此容易被放大檢視。

出國旅遊 日本 文化差異

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